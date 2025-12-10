Unesco reconoce al Ñai’ũpo como Patrimonio Inmaterial y apoyará su salvaguardia

El Ñai’ũpo se convirtió ayer en el cuarto elemento que Paraguay inscribe en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. Y, junto con el Poncho Para’i de 60 listas, es el segundo que requiere medidas urgentes para su salvaguardia.

Lea más: Ñai’ũpo, en riesgo según la Unesco: ¿qué debe hacer Paraguay?

La Secretaría Nacional de Cultura llevó adelante esta candidatura, a pedido de las comunidades de artesanas de Itá, Tobatí y Yaguarón; que ya en el año 2021 lograron que el Ñai’ũpo sea reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay.

La maestra artesana Vicenta Rodríguez, lideresa del colectivo Kambuchi Apo de la compañía Caaguazú de Itá, celebró este reconocimiento. “Es un día histórico para el oficio que nos dejó nuestra mamá, nuestra abuela”, afirmó.

“Nuestra tradición va a seguir viva”, agregó la ceramista y comentó que el principal problema que hoy tienen los artesanos es el acceso a la materia prima, ya que deben ingresar a terrenos privados para acceder al estero de donde extraen el barro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La propuesta de Paraguay fue reconocida durante la 20° Sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, que se celebra en Nueva Delhi, India.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La delegación de nuestro país estuvo encabezada por Natalia Ántola Guggiari, Directora General de Patrimonio Cultural de la SNC; y la embajadora Nancy Ovelar, delegada permanente de Paraguay ante la Unesco.

Adriana Ortiz, ministra de la SNC, compartió un mensaje en vídeo en el que celebró que el Ñai’ũpo “nacido de la tierra y transmitido con dedicación, hoy forma parte del patrimonio cultural del mundo”.

Ovelar, por su parte, señaló a ABC que con este reconocimiento el estado asume la obligación de desarrollar un plan de salvaguardia urgente.

“Se deben activar acciones como la creación de una escuela para transmitir el arte del Ñai’ũpo a nuevas generaciones. Pero para que sea atractivo, debe tener valor económico. Hacen falta políticas públicas sostenidas, no iniciativas que empiezan y se desvanecen”, expresó.

Del estero al ahumado en el horno

El Ñai’ũpo es una de las expresiones artesanales más significativas del país, practicada en las ciudades de Itá, Yaguarón y Tobati. El trabajo se inicia con la extracción del barro en esteros y canteras.

Posteriormente, la arcilla se mezcla con polvo de ladrillo y se modela mediante el método del colombín, alisando las formas con una tacuara y otros elementos del entorno.

Las piezas se decoran con pigmentos naturales como ser el tapyta obtenido de la tierra colorada, se pulen y se cuecen en hornos de leña durante varias horas, obteniendo su característico tono negruzco a partir del ahumado con hojas.