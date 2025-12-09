Ñai’ũpo, en riesgo según la Unesco: ¿qué debe hacer Paraguay?

Nancy Ovelar, embajadora de Paraguay ante la Unesco, celebró la declaración de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura como “un momento trascendental para nuestra nación y para las comunidades que portan este elemento cultural”. Explicó que el Ñai’ũpo —muchas veces desconocido incluso a nivel local— guarda un valor profundo dentro del acervo cultural paraguayo.

“El ñai’ũpo es la cerámica en barro negro del ñay’ũ, practicada mayoritariamente por mujeres de Itá, Yaguarón y Tobatí. Hoy nada más y nada menos queda inscripta como Patrimonio Cultural Inmaterial en la Lista de Salvaguardia Urgente”, afirmó.

La embajadora destacó que esta inclusión no solo otorga visibilidad internacional, sino que obliga al Estado paraguayo, como signatario de la Convención 2003, a velar activamente por la preservación del patrimonio cultural intangible.

¿Qué debe hacer Paraguay ahora?

Explicó que con la declaración, el Estado asume la obligación de desarrollar un plan de salvaguardia urgente, tal como ocurrió con el poncho para’i de 60 listas en 2023.

“Se deben activar acciones como la creación de una escuela para transmitir el arte del ñai’ũpo a nuevas generaciones. Pero para que sea atractivo, debe tener valor económico. Hacen falta políticas públicas sostenidas, no iniciativas que empiezan y se desvanecen”, advirtió Ovelar.

Entre los principales desafíos, mencionó:

Garantizar acceso a la arcilla, debido a en muchos casos está disponible solo en predios privados y las artesanas no pueden llegar a la materia prima

Asegurar condiciones dignas para la producción y comercialización.

Mantener un apoyo estatal continuo a través de la Secretaría de Cultura, el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) y organizaciones no gubernamentales vinculadas al sector.

Un Paraguay profundo que se levanta desde su arte

La embajadora subrayó que esta inscripción posiciona al país desde “lo mejor de su acervo cultural”.

“Estamos muy felices, estamos emocionados con esta inscripción que pone lo más alto al Paraguay desde lo mejor de su acervo cultural. Ese Paraguay profundo que exporta belleza, que exporta sacrificio y representa a la gente que abraza su identidad con mucha pasión”, expresó.

Artesanas que convierten “el milagro, en barro”

Ovelar detalló que la postulación requirió un extenso proceso de investigación y diálogo con las comunidades artesanas. El expediente fue presentado en marzo de 2023 por la Secretaría Nacional de Cultura.

“Llevó dos años el proceso. Intervinieron especialistas, investigadoras y, sobre todo, las artesanas que mantienen viva la práctica a pesar del peligro de desaparición. Hay factores que amenazan esta tradición: desde la extracción de la arcilla de los esteros hasta la comercialización del producto”, explicó.

El órgano evaluador de la Unesco —integrado por 12 expertos internacionales— recomendó la inscripción por el valor excepcional de este arte cerámico y por la urgencia de implementar medidas concretas de salvaguardia.

Para Ovelar, este reconocimiento refleja además la fuerza del trabajo colectivo. “Es la prueba de que en Paraguay los sueños que se tejen de manera colectiva pueden llegar a buen puerto. Estas artesanas nos muestran que solo el amor convierte en milagro, el barro”, expresó.