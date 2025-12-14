Agenda cultural y artística del 14 al 20 de diciembre de 2025

DOMINGO 14
AZAYE, exposición de fotografía “Observadores”
Durante dos semanas podrá ser visitada en el Espacio Cultural Staudt (Iturbe 333 c/ Mariscal Estigarribia) la exposición del ciclo “Observadores” desarrollada durante el taller creativo AZAYE con los fotógrafos Javier Medina y René González, el artista escultor Juan Pablo Pistilli y otros 24 jóvenes participantes.
Abarca diversos ejes temáticos: historia de la fotografía, laboratorio, iluminación, reportaje, ensayo fotográfico, comunicación y producción editorial.
Lea más: ¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming
LUNES 15
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Taller de fotografía, video y fotobordado / Mixlab
Ofrecido por: Leo de Blas
Hora: 15:00 a 17:00
Lugar: El Granel
Informaciones: @elgranelasu
MARTES 16
Festival / Navidad en Asunción
Un variado grupo de elencos, como el Ballet Folclórico Municipal, la Banda Folclórica Municipal, el Coro de Adultos Mayores del CPJ, entre otros, se suma a la grilla del festival Navidad en Asunción.
El evento es con agendamiento, y se desarrollará en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane desde las 18:00 con arte, gastronomía y otras sorpresas para disfrutar en familia. Más informes en @culturaasu
Lea más: Taylor Swift estrena en Disney+ la serie documental de “The End of an Era”
MIÉRCOLES 17
Charla / Fuck Up Nights
Ofrecido por: Club Touch
Hora: 19:00
Lugar: Club Touch
Informaciones: ticketea.com.py
VIERNES 19
Show / Peña flamenca
Ofrecido por: Emilio Paredes y artistas invitados
Hora: 21:00
Lugar: El Granel
Informaciones: @elgranelasu
SÁBADO 20
Taller / Origami navideño
Ofrecido por: Laura Bozzano
Hora: 18:30 a 20:00
Lugar: El Granel
Informaciones: @elgranelasu
Lea más: Estrenos en cines: terror navideño y anime renuevan la cartelera en Paraguay
Feria Navideña / Mercadito de Arte
Ofrecido por: El Granel
Hora: 14:00 a 20:00
Lugar: El Granel
Informaciones: @elgranelasu
Concierto / Unholy Immaculate Fest
Ofrecido por: Voudevil
Hora: 21:00
Lugar: Voudevil
Informaciones: ticketea.com.py