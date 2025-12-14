Agenda cultural y artística del 14 al 20 de diciembre de 2025

DOMINGO 14

AZAYE, exposición de fotografía “Observadores”

Durante dos semanas podrá ser visitada en el Espacio Cultural Staudt (Iturbe 333 c/ Mariscal Estigarribia) la exposición del ciclo “Observadores” desarrollada durante el taller creativo AZAYE con los fotógrafos Javier Medina y René González, el artista escultor Juan Pablo Pistilli y otros 24 jóvenes participantes.

Abarca diversos ejes temáticos: historia de la fotografía, laboratorio, iluminación, reportaje, ensayo fotográfico, comunicación y producción editorial.

LUNES 15

Taller de fotografía, video y fotobordado / Mixlab

Ofrecido por: Leo de Blas

Hora: 15:00 a 17:00

Lugar: El Granel

Informaciones: @elgranelasu

MARTES 16

Festival / Navidad en Asunción

Un variado grupo de elencos, como el Ballet Folclórico Municipal, la Banda Folclórica Municipal, el Coro de Adultos Mayores del CPJ, entre otros, se suma a la grilla del festival Navidad en Asunción.

El evento es con agendamiento, y se desarrollará en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane desde las 18:00 con arte, gastronomía y otras sorpresas para disfrutar en familia. Más informes en @culturaasu

MIÉRCOLES 17

Charla / Fuck Up Nights

Ofrecido por: Club Touch

Hora: 19:00

Lugar: Club Touch

Informaciones: ticketea.com.py

VIERNES 19

Show / Peña flamenca

Ofrecido por: Emilio Paredes y artistas invitados

Hora: 21:00

Lugar: El Granel

Informaciones: @elgranelasu

SÁBADO 20

Taller / Origami navideño

Ofrecido por: Laura Bozzano

Hora: 18:30 a 20:00

Lugar: El Granel

Informaciones: @elgranelasu

Feria Navideña / Mercadito de Arte

Ofrecido por: El Granel

Hora: 14:00 a 20:00

Lugar: El Granel

Informaciones: @elgranelasu

Concierto / Unholy Immaculate Fest

Ofrecido por: Voudevil

Hora: 21:00

Lugar: Voudevil

Informaciones: ticketea.com.py