Estrenos en cines: terror navideño y anime renuevan la cartelera en Paraguay

Dos nuevas películas llegan este jueves para refrescar la cartelera de cine en Paraguay, entre las que se encuentra una propuesta que le da un giro sangriento a la temporada navideña.

Noche de paz, noche de horror es un “remake” del clásico de 1984 Silent Night, Deadly Night y, al igual que aquel filme original, cuenta la historia de un hombre que, trastornado por el asesinato de sus padres cuando era niño, se pone un traje de Papá Noel y emprende una misión de venganza durante las fiestas navideñas.

La película es protagonizada por Rohan Campbell (Halloween: La noche final) y Ruby Modine (Shameless), y dirigida por Mike P. Nelson.

Lea más: Horarios de “Noche de paz, noche de horror” en cines de Paraguay

La otra novedad de la semana es la película animada japonesa 100 metros, basada en el manga del mismo nombre del autor Uoto.

La historia se centra en la rivalidad entre dos jóvenes corredores, desde sus años en el colegio hasta su encuentro en competencias profesionales de atletismo.

Lea más: Horarios de “100 metros” en cines de Paraguay

Reestrenos

Además de esos dos estrenos, esta semana trae en reestreno dos filmes animados: la película bíblica El rey de reyes, sobre la vida de Jesús, estrenada originalmente a mediados de este año; y el clásico de Ghibli y el director japonés Hayao Miyazaki Kiki: Entregas a domicilio (1989), sobre una joven bruja que se muda a una gran ciudad y abre un servicio de “delivery” con su escoba voladora.

Además, esta semana se proyectará también de nuevo en cines el clásico de terror El resplandor (1980), basado en la novela homónima de Stephen King, dirigido por Stanley Kubrick y protagonizado por Jack Nicholson y Shelley Duvall.

La historia gira en torno a un escritor y su familia, quienes se mudan a un hotel en una remota zona montañosa y nevada, como cuidadores durante la temporada de cierre, y descubren que el lugar alberga un mal que amenaza con destruirlos.

Finalmente, se reestrena también hoy el clásico navideño El Grinch, del año 2000, una adaptación del cuento del Dr. Seuss sobre una amargada criatura verde que intenta arruinar la Navidad en un pequeño pueblo de las montañas.

Jim Carrey protagoniza como el Grinch bajo la dirección de Ron Howard.