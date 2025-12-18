Voces infantiles y arte escénico acompañan el encendido del Árbol de Navidad en la Plaza de la Democracia

La capital del país volverá a reunirse en torno a uno de los símbolos más significativos de las fiestas de fin de año con el encendido del Árbol de Navidad, ubicado en la Plaza de la Democracia.

La actividad, organizada por el Gobierno de la Ciudad a través de la Dirección General de Cultura y Turismo, propone una experiencia artística y comunitaria pensada para toda la ciudadanía, bajo el nombre “Asunción Canta al Niño Jesús”.

El momento central de la velada estará marcado por la actuación del Coro de Niños de Asunción, integrado por más de sesenta niños provenientes de distintos barrios de la ciudad.

El conjunto preparó un repertorio especial para la ocasión, bajo la dirección de la profesora Carmiña Méndez del Instituto Municipal de Arte, con el acompañamiento de docentes de la Escuela de Arte Infantil de la misma institución.

La directora del IMA, Luz María Bobadilla, subrayó el valor simbólico de esta presentación, destacando que voces infantiles de diversos puntos de la capital se unirán para cantar al Niño Jesús en el instante mismo en que se encienda el Árbol de la Ciudad.

La propuesta escénica se verá enriquecida por un pesebre viviente interpretado por alumnos de la carrera actoral de la Escuela Municipal de Arte Dramático, dependiente del IMA. Los estudiantes fueron seleccionados para dar vida a los personajes tradicionales del nacimiento, entre ellos María, José, el Ángel, el Pastor y los tres Reyes Magos.

Uno de los aspectos más destacados de la puesta será el vestuario, diseñado y realizado por Fabián Da Silva junto a un equipo de trabajo que desarrolló una labor minuciosa y colaborativa. El proyecto contó además con la participación de artesanas de diversas regiones del país, a través del Instituto Paraguayo de Artesanía, cuyas manos expertas dieron forma a cada pieza.

Las prendas fueron concebidas como un tributo a la riqueza cultural y artesanal del Paraguay, utilizando exclusivamente materiales naturales y técnicas tradicionales como telares rústicos, ao po’i auténtico, bordados en distintas expresiones y encaje ju. Elementos emblemáticos del pesebre, como las coronas de los Reyes Magos y las alas del ángel, fueron elaborados también con tejidos artesanales, reforzando la autenticidad de la propuesta.

La paleta cromática del vestuario se obtuvo mediante técnicas de pigmentación artística y artesanal, logrando colores únicos que realzan los valores centrales del pesebre: la humildad, la belleza de lo hecho a mano y la profundidad simbólica de la tradición. Más allá de su función estética, cada pieza celebra el patrimonio cultural y la dedicación colectiva de quienes participaron en su creación.