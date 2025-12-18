Milda Rivarola presenta un libro sobre relatos y memorias de los desaparecidos Saltos del Guayrá

Este jueves 18 de diciembre, a las 19:00, la historiadora Milda Rivarola presentará su nuevo libro “Esa horrenda belleza, esa abrumadora maravilla, ese salvaje esplendor, esa sublime armonía” en el Auditorio de la Academia Paraguaya de la Historia (Artigas y Andrés Barbero, Edificio La Piedad). La presentación estará a cargo de Ricardo Scavone Yegros y Juan Migliore.

La obra reúne cuatro relatos de viajeros que visitaron los Saltos del Guayrá a fines del siglo XIX: el brasileño Borba, los italianos Antonelli y Bove, y el español Manuel San Martín. El libro incorpora además fotografías inéditas de San Martín, pertenecientes a la colección de Juan Migliore, junto con cartas postales de época y un mapa del trayecto desde Puerto Rosario hasta los Saltos, recorrido entonces a caballo o en carreta.

El volumen posee una doble relevancia. Por un lado, reconstruye el mundo de exploración que caracterizó al Paraguay del siglo XIX, en diálogo con procesos similares en otras regiones del planeta.

Por otro, devuelve a los lectores contemporáneos la imagen de una maravilla natural que ya no existe, desaparecida bajo las aguas del río Paraná. Frente a los Saltos del Guayrá, hoy solo quedan los testimonios escritos y visuales, del mismo modo en que, en su tiempo, muchos nunca llegaron a conocerlos.

Sobre la autora

Milda Rivarola es ingeniera agrónoma, socióloga e historiadora. Ha publicado numerosas obras fundamentales de la historiografía paraguaya, entre ellas Obreros, utopías y revoluciones; La contestación al orden liberal; Vagos, pobres y soldados; Letras de sangre; Paraguay ilustrado y “Demasiado verte quiero”. Participó en libros colectivos como Crónica Historia Ilustrada del Paraguay, Cultura política y Otras historias de la Independencia.

Fue asesora histórica del largometraje Las herederas, de Marcelo Martinessi, ganador de dos Osos de Plata en la Berlinale 2018, y del documental Bajo las banderas, el sol, de Juanjo Pereira, clasificado para la Berlinale 2025. En 2021 creó el portal abierto www.imagoteca.com.py, que reúne cerca de 7.000 imágenes de su acervo histórico. Es miembro de número de la Academia Paraguaya de la Historia.