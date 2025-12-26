La Chacarita, memoria y música: ChacaTours dedica un recorrido especial a la Guarania

ChacaTours Guarania UNESCO propone una experiencia urbana y sensible que recorre las calles del barrio que vio nacer a José Asunción Flores, creador de la Guarania. La actividad se realizará el viernes 27 de diciembre, a partir de las 16:30 horas, con punto de encuentro en la intersección de la avenida Mariscal López y Caballero, y cuenta con inscripción gratuita previa.

Esta edición especial fue diseñada por la Fundación Itaú, Mentu y el equipo de ChacaTours, en articulación con colectivos culturales del barrio, y se inscribe en un momento histórico para la música paraguaya tras el reconocimiento de la Guarania como patrimonio vivo de alcance universal. El recorrido invita a revivir la historia y el sonido de La Chacarita a través de las voces de sus vecinos, la música de sus orquestas barriales y los pasos que inspiraron una de las expresiones más profundas de la identidad cultural del Paraguay.

Más que un paseo guiado, la propuesta se construye como una experiencia de escucha y encuentro, donde la memoria colectiva se activa desde el territorio. Las calles, las historias compartidas y la música funcionan como hilos conductores de un relato que pone en primer plano a la comunidad y a su vínculo con la Guarania.

ChacaTours nació en el contexto de la construcción del Parque Bicentenario, como parte de las acciones conmemorativas por los 200 años de la independencia del Paraguay.

Su fundador y guía, Christian “Guru” Núñez, comenzó ofreciendo recorridos a técnicos que trabajaban en la franja costera, y tras los festejos del Bicentenario impulsó el primer recorrido abierto al público, con el acompañamiento y la participación activa de la comunidad de La Chacarita. Desde entonces, el proyecto se consolidó como una iniciativa de turismo cultural comunitario que pone en valor la historia, la memoria urbana y las voces locales.

La edición Guarania UNESCO cuenta con el apoyo de Prodesarrollo, Coca Cola, Cervepar y Fortín, y se suma a una serie de acciones que buscan celebrar y difundir el legado cultural paraguayo desde una perspectiva participativa y territorial.