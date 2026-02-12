San Valentín: música, humor y baile para celebrar desde el arte

Este viernes 13 de febrero, vísperas del Día de San Valentín, la música, el humor y el encuentro social se presentan como opciones para quienes buscan una forma diferente de celebrar la fecha.

Lea más: El rock de Paraguay tiene su edición especial de Rolling Stone

Una de las propuestas musicales llega de la mano de la Orquesta Nacional de Música Popular (Onamp), que pondrá en escena la séptima presentación del ciclo de conciertos El Puerto Suena.

La velada estará dedicada a canciones del repertorio de la música paraguaya, interpretadas por la orquesta bajo la dirección general del maestro Luis Álvarez. El concierto tendrá lugar a las 20:00 en el Salón Auditorio del Centro Cultural del Puerto, con acceso libre y gratuito, y se permitirá el ingreso hasta completar el aforo.

El humor también tendrá su espacio en la agenda del viernes. En el 9017 Centro Cultural de Arte de San Lorenzo se presentará Cupidoff, un show de stand up a cargo de Jugo de Mango, Dave Weil y Pauli Medina, que se define como un “show de humor del desamor”. La función será el 13 de febrero, en el espacio ubicado sobre la calle Dr. Victorio Curiel esquina Guglielmo Marconi.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las entradas anticipadas tienen un costo de G. 35.000, mientras que en puerta serán de G. 45.000. Las reservas pueden realizarse al (0981) 958289.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ese mismo día, El Paredón Club de Comedia (España 2103) ofrecerá un especial de comedia por San Valentín, con las presentaciones de Martín McFly, Gianlucca Papagiorgio y Gianpierre Avadabadava. El espectáculo comenzará a las 22:00 y las reservas de mesas se realizan al (0983) 492596.

Para quienes prefieren una celebración con baile, Proa Café propone una milonga con música en vivo y pista libre. El espacio está ubicado en Padre Pucheau 594, entre Juan de Salazar y España, y contará con un ambiente preparado para que el público pueda bailar durante la noche. Las reservas se reciben al (0981) 159396.

De esta manera, la previa de San Valentín se presenta con alternativas diversas que invitan a compartir experiencias culturales, ya sea a través de la música, la risa o el baile.