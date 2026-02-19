“Barrunto” invita a la reflexión en el Espacio Cultural Staudt

“Barrunto” es una obra teatral escrita por Mario Arietto, que fue estrenada en noviembre pasado en Asunción, bajo la dirección de Jorge Báez y con las actuaciones de Natalia Nebbia y Noelia Ibarrola. Esta puesta se está presentando los días jueves, hasta el próximo 26 de febrero, en el Espacio Cultural Staudt (Mcal. Estigarribia e Iturbe).

Esta noche a las 20:30, Arietto acompañado por su esposa Fanny Cittadini, tendrá la posibilidad de ver por primera vez el montaje local que se hizo de su texto, que llegó a manos de Ibarrola en el libro “Cuerpas escénicas”.

“Me causa mucha intriga, mucho interés”, expresó el dramaturgo, tras haber compartido días pasados un encuentro con los actores, el director y el equipo de producción. “Me intriga cómo han hecho el montaje, cómo lo han planteado”, acotó.

Arietto detalló que la inspiración para “Barrunto” surgió tras leer el texto de Thomas Berger, “Sospecha”. “Es un cuento muy corto, pero muy sustancioso (...) Es muy profundo, me llegó desde ahí, desde ese lugar”, agregó.

Sostuvo que cuando hizo el análisis de las partes del cuento, empezó a descubrir cosas que le llamaron mucho la atención. “Fue el producto de la creatividad que se puso en marcha en ese momento”, refirió.

El dramaturgo sostuvo que parte de la historia se basa en sus más de treinta años de experiencia en el teatro educativo y, sobre todo, en otras obra que realizó con mujeres acerca de los distintos modos de abuso.

“Es un tema en lo que hay mucho por decir y mucho por hacer y todavía mucho por evolucionar para que esta cuestión del poder, que también es un tema de la obra, sea replanteado desde el poder de la fuerza”, acotó Fanny, recordando que en Argentina las estadísticas hablan de un feminicidio por día.

En este sentido, señaló que hay algunos esfuerzos y protocolos que se están empezando a implementar, pero también remarcó que todos estamos involucrados en un sistema de violencia que genera más violencia.

Arietto comentó que en Córdoba, de donde es oriundo, “Barrunto” fue presentada con actrices amateur, por lo que esta es la primera presentación profesional de la obra.

“Es una obra muy necesaria para nosotros”, afirmó la actriz y productora Noelia Ibarrola, señalando que hay muchas situaciones cotidianas de acoso o abuso “que se dejan pasar porque, entre comillas, no es tan grave”.

“Es un honor tenerlo a Mario porque no siempre se puede contar con el autor. Para nosotros también es todo un desafío hacer la obra frente al autor”, agregó Ibarrola.

El contacto entre ambos se dio a través de Martín Pizzichini, responsable del diseño de luces de la puesta. La actriz y productora comentó que en una visita anterior de Arietto a Paraguay adquirió el libro “Cuerpas escénicas” y finalmente el autor les cedió los derechos de la puesta.

Las entradas anticipadas cuestan G. 80.000 y en puerta G. 100.000. Las reservas se pueden realizar al (0971) 159-555.