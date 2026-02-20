El Centro Cultural de España “Juan de Salazar” se prepara para celebrar sus 50 años

La Embajada de España en Paraguay acogió hoy a la conferencia de prensa acerca de lo que será la celebración del cincuentenario del Centro Cultural de España “Juan de Salazar”.

Lea más: Arlequín Teatro vuelve a los clásicos con “El enfermo imaginario”

“Este acontecimiento es un hito en las relaciones bilaterales, tanto por su valor simbólico como por la importancia que ha tenido el centro, su personal, los distintos directores que han estado al frente. Sobre todo por ese tejido de memorias compartidas, de aprendizajes acumulados”, expresó el embajador de España en Paraguay, Javier Parrondo.

Recordó que el CCEJS fue inaugurado un 19 de abril y “fue el primero en la Red de Centros Culturales de España”. “España hace una apuesta por Paraguay situando aquí en Asunción, la madre de ciudades, al primer centro cultural de toda la red. Por eso este aniversario es doble”, acotó.

En este sentido, Parrondo señaló que el 19 de abril se tendrá una gran fiesta celebrando no solo los 50 años del Centro Cultural de España “Juan de Salazar”, sino de toda la red que está presente en diversos países América Latina y Guinea Ecuatorial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El año pasado se llevaron a cabo 200 acciones culturales, pasaron por el centro en torno a 30.000 personas, lo que da cuenta de un vínculo sostenido y diverso con la ciudadanía”, añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Destacó que el CCEJS no solo está dedicado a la promoción de la cultura española, sino a la cultura para el desarrollo, “porque entendemos que el desarrollo sin cultura pierde profundidad y que la cultura es un gran motor del desarrollo de los países”.

El embajador afirmó que además de realizar mejoras edilicias en el centro cultural y seguir apoyando diversas iniciativas, también apuestan a una “mejora en el entorno urbano”.

“El centro cultural no puede permanecer ajeno al espacio en que se encuentra y, en ese sentido, queremos trabajar en el entorno más inmediato con conceptos como supermanzanas o la peatonalización de ciertas calles, como la calle Tacuary, de manera puntual o permanente”, añadió.

Comentó además que se prepara una exposición sobre la figura del célebre artista catalán Joan Miró y una colaboración con Foto España en torno a las mujeres de la Generación del 27.

Imagen y edificación renovada

Laura Mesa, directora del CCEJS, detalló que en este cincuentenario están presentando una nueva imagen, diseñada por Nelson Medina, inspirada en el logo original que hizo Olga Blinder en 1976.

El 19 de abril, el espacio cultural reabrirá sus puertas con mejoras edilicias en el auditorio, la creación de un jardín vertical, la recuperación del color original de las paredes de las salas de exposición y una fachada renovada. También se habilitará un espacio para la creación digital y una nueva expografía en el museo dedicado a Josefina Plá y Julián de la Herrería.

En esa jornada habrá música en vivo, danza, propuestas gastronómicas y otras actividades, así como la creación de una cápsula de tiempo que debe ser abierta en 25 años.

No obstante, Mesa señaló que la celebración se extenderá a todo el año con una programación especial, basada en “reflexionar sobre lo ya realizado y pensar qué significa una institución como la nuestra y qué significa cumplir esos 50 años”.

Recordó que este año se inició con la incorporación de Josefina Plá a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes y la declaración, por parte de la Biblioteca Nacional, como autora del año.

También señaló que durante este año se reprogramarán proyectos icónicos de estas cinco décadas y otros para imaginar el futuro de la cooperación cultural en los próximos 50 años.

Resaltó además la cooperación con instituciones españolas para celebrar los 200 años de la fotografía, por lo que se harán colaboraciones entre la Fundación Miró y la Fundación Texo, entre Foto España y un grupo de mujeres fotógrafas paraguayas, que participarán por primera vez de la selección oficial de este festival español.

“Hemos creado un equipo binacional que se ha metido de lleno en nuestro archivo histórico”, añadió Mesa, señalando que cerrarán el año exponiendo parte de ese acervo como, por ejemplo, las correspondencias de los primeros directores con importantes referentes culturales del país.

Mesa señaló que actualmente se está trabajando en un acuerdo de coproducción cinematográfica entre Paraguay y España, espacios de formación con el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) y un proyecto con el ceramista Jorge Enciso.

En el marco de esta celebración, el CCEJS también seguirá apoyando la recuperación de espacios urbanos como el Cine Cañisá y encargó al dúo musical Purahéi Soul la creación de un himno de este cincuentenario.

La ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortiz, destacó la importancia de la cooperación española y de este centro cultural que “forma parte de nuestra historia, forma parte del ADN de todos los paraguayos que nos inclinamos hacia el sector cultural, que tenemos afinidades artísticas”.

Agregó que el “Juan de Salazar” es “un espacio seguro, que nos reúne, donde nos dio la libertad de crear y de desempeñarnos como actores culturales en la historia misma del Paraguay”.

Sostuvo que acompañarán esta celebración “con todas las fuerzas”, deseando que el CCEJS tenga “otros cincuenta años más de éxito en Paraguay”.