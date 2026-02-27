Ficción política y relatos reales: doble propuesta teatral en Asunción

“Uropsilus”, con dramaturgia de Martín Pizzichini y Jazmín Mello, vuelve a presentarse los días 27 y 28 de febrero, y 1 de marzo a las 20:30, en Sala La Correa. Tras su estreno en 2018, su gira por el departamento de Concepción, su participación en el Festival Semana de Teatro en 2019 y su última temporada en 2020, la obra retoma a sus personajes centrales para dar inicio a un nuevo ciclo teatral.

En escena, Fabio Chamorro interpreta a Peluca, Jazmín Mello a Chela y Carlos Ledesma a Fatiga. La puesta, dirigida por Ana Mello, propone la búsqueda de “otro mundo mejor posible” por parte de estos tres personajes, convencidos de que el lugar donde sobreviven es también el espacio del que fueron expulsados.

La obra construye una reflexión política y poética sobre el derecho a imaginar y conquistar nuevas realidades. La decisión de irse o quedarse abre tensiones, miedos y contradicciones que deberán atravesar en conjunto, ya que el camino hacia ese anhelado escenario —con sol, tierra y posibilidad de cultivar sueños— no puede emprenderse de manera individual, sino como un esfuerzo colectivo.

La asistencia de dirección está a cargo de Anahí Zaldívar, la iluminación es de Martín Pizzichini y la musicalización de Fernando Sánchez y Nahuel Mello. La producción corresponde a La Correa. Las entradas anticipadas tienen un costo de Gs. 50.000 y en puerta Gs. 70.000. Las reservas y consultas pueden realizarse al 0982 764 554 o a través de la cuenta de Instagram @salalacorrea.

En paralelo, el Grupo Kusuvi ofrecerá funciones de teatro espontáneo los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, también a las 20:30, en Espacio E, ubicado en Estrella 981 entre Colón y Montevideo, en Asunción. La propuesta, titulada “Contame tu historia”, se inscribe dentro de una modalidad participativa en la que el público comparte relatos personales que son llevados a escena en el mismo momento por el equipo artístico.

El teatro espontáneo, tal como lo practica el grupo, consiste en la representación escénica de historias reales narradas por quienes asisten a la función. La compañía está conformada por un cuerpo actoral, una dirección y una persona encargada de crear música en vivo, lo que permite que cada función sea única e irrepetible. A partir de relatos breves, las actrices y actores transforman memorias individuales en escenas que entrelazan lo íntimo y lo social, generando un tejido de experiencias compartidas donde el público puede ser testigo, dramaturgo y protagonista de su propia historia.

El elenco está integrado por Silvio Rodas, Felipe Jara, Mónica Ayala y María Liz Barrios, bajo la dirección de Natalia González Rahi y con musicalización en vivo de José Tomás Roa. Las entradas tienen un costo general de Gs. 50.000, con una promoción anticipada de dos entradas por Gs. 70.000 hasta el mediodía de cada función. Las reservas y compras pueden realizarse al 0991 821 721.

Ambas propuestas coinciden en fechas y horarios, ofreciendo al público asunceno distintas formas de acercarse al teatro: desde una ficción con impronta política y poética, hasta una experiencia escénica construida a partir de las historias reales de quienes se animan a compartirlas.