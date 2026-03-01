Tres jóvenes curadores podrán formarse con Ticio Escobar

La propuesta está dirigida a curadores y curadoras jóvenes, investigadores, gestores y gestoras culturales interesados en profundizar su práctica en el campo del arte contemporáneo.

Durante cuatro meses, las personas seleccionadas participarán de un proceso que combinará mentoría curatorial, encuentros de formación crítica, charlas públicas con referentes del sector y el desarrollo de un proyecto curatorial colectivo que culminará en una exposición final prevista para junio en el propio Espacio Cultural Itaú. Además, recibirán un incentivo económico que les permitirá sostener el proceso de trabajo.

El programa también incluirá un ciclo de charlas abiertas al público con destacadas figuras del ámbito cultural. Lía Colombino abordará el tema “Curaduría y culturas alternativas (indígena y popular)”; Mabel Causarano reflexionará sobre “Territorio y mediciones sociales”; Osvaldo Salerno desarrollará “Curaduría y espacio”; Damián Cabrera conversará sobre “Curaduría y escritura”, y Adriana Almada propondrá una mirada sobre “Curaduría y edición”.

El coordinador del Espacio Cultural Itaú, César Centurión, destacó la relevancia de la iniciativa al señalar que se trata de “un espacio de formación para jóvenes curadores y curadoras que no solo les permitirá dialogar con diferentes referentes del ámbito cultural, sino también contar con la guía de uno de los pensadores más importantes del arte contemporáneo en Paraguay, como lo es Ticio Escobar”.

En relación con el eje temático del programa, Centurión explicó que la propuesta parte de la necesidad de repensar el concepto de territorio en un contexto atravesado por conflictos territoriales. Según expresó, más allá de su dimensión geográfica o política, el territorio está profundamente vinculado con la cultura de una comunidad, sus modos de vida, prácticas simbólicas y formas de organización. Añadió que estos límites no son estáticos, sino dinámicos, y que pueden comprenderse como un campo de tensiones y negociaciones permanentes, en constante transformación e interacción con otros territorios.

Las personas interesadas en postular deberán completar un formulario en línea que se encuentra en el Instagram @fundacionitaupy, adjuntando currículum vitae, carta de motivación y un texto que desarrolle su mirada curatorial, una noción sobre el territorio y posibles obras para la muestra final.

El Espacio Cultural Itaú surge de la alianza entre la Fundación Itaú, la Secretaría Nacional de Cultura y el Centro Cultural del Puerto, con el objetivo de promover nuevas iniciativas de arte contemporáneo y fomentar la participación ciudadana. Actualmente alberga la exposición “Del río las coronas”, que explora vínculos poéticos con el río desde el lenguaje contemporáneo de las artes visuales, con la participación de artistas emergentes y consolidados.

El espacio funciona de miércoles a sábados, de 14:00 a 20:00, en el Centro Cultural del Puerto, con acceso libre y gratuito. Más información se encuentra disponible en el Instagram @fundacionitaupy o a través del correo espacioculturalitau@gmail.com.