Conversatorio recordará el legado de Carlos Lara Bareiro

La propuesta es organizada por la Casa Bicentenario de la Música, dependiente del Centro Cultural de la República El Cabildo, en conjunto con la Asociación Cultural Carlos Lara Bareiro. El encuentro busca poner en valor la obra y el legado de una de las figuras fundamentales de la música académica paraguaya del siglo XX.

El conversatorio contará con la participación del director de orquesta Diego Sánchez Haase, el guitarrista y compositor Javier Acosta Giangreco, la trombonista y compositora Fátima Abramo Acuña y Alejandro Lara, presidente de la Asociación Cultural que lleva el nombre del maestro. Durante la actividad, los invitados reflexionarán sobre la importancia histórica y artística de Lara Bareiro, así como sobre la vigencia de su obra dentro del patrimonio musical del país.

Como parte del encuentro, también se exhibirán manuscritos originales del compositor que forman parte del acervo del Cabildo, documentos que permiten acercarse al proceso creativo del autor. Además, el público podrá escuchar algunas de sus composiciones en registros históricos, entre ellos una grabación de la pianista Victoria Alfaro interpretando las “Acuarelas paraguayas”.

Este material pertenece a la Fonoteca Memoria Histórica de Radio Nacional del Paraguay, un archivo sonoro dedicado a preservar registros fundamentales de la música nacional y que actualmente es dirigido por los musicólogos Nicolás Ramírez Salaberry y Miguel Antar.

De esta manera, el conversatorio propone no solo un espacio de reflexión, sino también una oportunidad para escuchar y redescubrir parte del legado sonoro del compositor paraguayo.