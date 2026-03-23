Museo de Arte Sacro habilita la exposición temporaria “La fuerza de los ángeles”

El Museo de Arte Sacro de la Fundación Nicolás Darío Latourrette Bo (Manuel Domínguez y Paraguarí) celebrará este martes 24 a las 19:30 su aniversario número 16 con la apertura “La fuerza de los ángeles”. La exposición, que permanecerá habilitada hasta el 3 de abril, es una opción para visitar en Asunción durante toda la Semana Santa.

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La muestra estará dedicada a los ángeles, una de las iconografías más interesantes dentro del arte cristiano. En esta exposición se explicará el origen de estas figuras aladas con obras originales egipcias, etruscas y romanas de miles de años de antigüedad.

Desde el museo detallaron, a través de un comunicado de prensa, que si bien la palabra ángel significa “mensajero”, no todos los seres espirituales lo son. En este sentido, detallaron que los querubines forman parte de la misma esencia de Dios y los siete arcángeles son los seres más poderosos dentro de la jerarquía angélica.

“Los ángeles han estado presentes en la vida de Cristo, María, santos y santas y por ello han sido abundantemente representados a lo largo de los dos mil años de desarrollo del arte cristiano”, agregaron desde el museo.

Señalaron además que los ángeles fueron omnipresentes en el Barroco y llegaron al arte sacro paraguayo “como un desarrollo lógico e histórico de la iconografía cristiana a nivel global”.

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“Las encantadoras imágenes de ángeles con rasgos guaraníes y mestizos surgieron de las interpretaciones locales del arte europeo. Por ello es necesario conocer a fondo estos orígenes y contenidos simbólicos para poder comprender y valorar cabalmente nuestro propio patrimonio nacional”, agregaron.

Remarcaron además que esta muestra será una oportunidad para apreciar estas obras, que normalmente no están expuestas al público, y de paso reconectar con nuestras raíces históricas.

Horarios y entradas para visitar el museo

Tras su inauguración, la muestra estará habilitada todos los días de 9:00 a 18:00, incluyendo los feriados de Semana Santa y el Domingo de Pascua.

La entrada al museo cuesta G. 25.000 y permite acceder también a la colección permanente del Museo de Arte Sacro. Los niños menores de 12 años entran gratis todos los días.