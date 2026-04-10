Tercer Espacio Colectivo impulsa talleres y charlas de danza en seis comunidades

El colectivo independiente Tercer Espacio Colectivo, con apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), la Fundación Arts Musicae y otras instituciones, impulsa un programa de formación artística integral dirigido a artistas, docentes y estudiantes de danza en seis comunidades del país: Asunción, Itá, San Antonio, Limpio, Ñemby y Capiatá. La propuesta contempla talleres presenciales y conversatorios, todos de acceso gratuito y con cupos limitados.

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El proyecto busca democratizar el acceso a la educación artística de calidad mediante la circulación de saberes y prácticas contemporáneas vinculadas al movimiento. A lo largo del ciclo, se abordan contenidos como preparación física para la danza, técnica contemporánea, improvisación, composición coreográfica, acrobacia y herramientas de gestión y creación escénica. La iniciativa también apunta a fortalecer redes entre artistas independientes y fomentar procesos de descentralización cultural.

Las actividades están a cargo de las integrantes del colectivo: Gloria M. Morel, Jazmin Derbas, Paola Ferraro y Larissa Gómez, con asistencia logística de Andrea Álvarez, quienes desarrollan una labor sostenida en el ámbito de las artes del movimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Como antecedente, entre febrero y marzo ya se realizaron dos talleres presenciales con alta convocatoria: uno en la Escuela Municipal de Danzas de Capiatá y otro en el Centro de Arte y Danza Noemí Oviedo, en Itá, donde participaron estudiantes y docentes de las localidades y zonas aledañas.

En el marco del Mes de la Danza, el ciclo continúa en abril con nuevas actividades abiertas al público:

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El sábado 11 de abril, de 15:00 a 18:00, se desarrollará un taller en la Escuela Municipal de Danzas de Limpio, a cargo de la profesora Jazmin Derbas, enfocado en preparación física y danza contemporánea para niveles intermedio y avanzado.

El mismo día, de 18:00 a 19:30, se realizará en el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES), en Asunción, el conversatorio-taller “Sostenibilidad y Creación en la Danza Profesional Hoy”, facilitado por Paola Ferraro, que propone reflexionar sobre gestión independiente, trabajo colaborativo y trayectorias en el campo escénico.

Por su parte, el domingo 19 de abril, de 17:00 a 20:00, tendrá lugar en Ñemby una clase abierta de Contact Improvisation en la Academia de Danzas Éxitos Dance, también guiada por Ferraro. Esta práctica explora el movimiento a partir del contacto, el intercambio de peso y la improvisación en tiempo real, promoviendo la escucha corporal, la creatividad y la interacción entre quienes participan.

Todas las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa debido a la capacidad limitada. Las personas interesadas pueden registrarse mediante formularios digitales, contactando por WhatsApp al (0991) 687727, según cada propuesta.

Con más de una década de trayectoria, Tercer Espacio Colectivo sostiene desde 2011 un trabajo enfocado en la creación, producción y formación en danza, consolidando espacios de intercambio y aprendizaje que buscan ampliar las posibilidades de desarrollo artístico en Paraguay.