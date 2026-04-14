La Chispa: presentarán apelación con una intervención artística frente al Palacio de Justicia

El Centro Cultural La Chispa emitió un comunicado de prensa convocando a una manifestación e invitando a una intervención artística que se realizará este miércoles 15, a partir de las 10:00, frente al Palacio de Justicia.

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La medida se debe a que el pasado 31 de marzo el Tribunal de Apelación ratificó la condena de nueve meses de prisión (con suspensión de pena) contra Sebastián Coronel, gestor cultural de La Chispa, por supuestos ruidos molestos.

Este miércoles, la defensa de Sebastián Coronel recurrirá a la Corte Suprema de Justicia solicitando “la nulidad del proceso, su ilegitimidad y el carácter injusto de la condena”, según detalla el comunicado.

En este sentido, señala que para dictar sentencia, el tribunal “utilizó normas ya derogadas, como la ordenanza Nº 183/04 de la Municipalidad de Asunción, que reglamentaba las mediciones de niveles de sonido en base a la Ley de Polución Sonora 1100/97.

Agrega que “en el 2020, el Congreso Nacional promulgó la Ley de Ruidos Dañinos, Nº 6390/2020, que derogó la ley anterior y todas sus reglamentaciones”, por lo que la citada ordenanza “no estaba vigente al momento de los hechos”.

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Añade que la ley del año 2020 establece un plazo de 6 meses para que los municipios determinen cuáles son los niveles de sonido permitidos en cada ciudad y la Policía Nacional es la encargada de hacer las mediciones, mediante un protocolo específico.

“La Municipalidad de Asunción y la Fiscalía no solo incumplieron lo establecido en la ley al no dictar una nueva reglamentación, sino que durante casi cinco años continuaron aplicando una ordenanza sin vigencia para sancionar y multar”, remarca el texto.

En este sentido, el comunicado señala que “la apelación será presentada de manera pública y colectiva, reafirmando que la cultura no es delito”.

El Centro Cultural La Chispa funcionaba sobre la calle Estrella entre Colón y Montevideo. En agosto del año pasado, el gestor cultural Sebastián Coronel fue sentenciado por “contaminación del aire y polución sonora”.

La decisión del tribunal desató varias muestras de solidaridad hacia La Chispa, incluyendo a la Secretaría Nacional de Cultura que expresó su “rechazo a toda forma de criminalización hacia gestores y espacios culturales”.