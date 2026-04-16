FITE 2026: esta es la programación completa del festival de teatro en Encarnación

El FITE se prepara para celebrar su edición número 13, reuniendo en la ciudad de Encarnación a artistas de distintos países, con obras teatrales para niños y adultos. El evento, organizado por Rocemi, es presentado por el Centro Cultural de la República El Cabildo y cuenta con el patrocinio de la Fundación Itaú y Amigos de Encarnación.

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Durante nueve días el festival no solamente ofrecerá espectáculos, sino talleres de formación para artistas interesados en aprender más de las artes escénicas.

Viernes 17 de abril

Auditorio Paraná

8:00, 10:00 y 14:00 Karu Pokã (Esc. Municipal de Teatro de Encarnación- Paraguay)

18:30 Apertura FITE 2026

19:00 Residentas (Elenco de teatro Rocemi- Paraguay)

Sábado 18 de abril

Academia Rocemi

10:00 Taller “El estado de presencia del actor” (Grifo Teatro-Brasil)

Auditorio Paraná

18:00 El latido de la tierra (Universo Bebés- Argentina)

20:00 Microteatro (Reviro Producciones- Paraguay)

Domingo 19 de abril

Auditorio Paraná

16:30 Babka y el gran viaje al pequeño libro (Elenco Palíndrome- Argentina)

18:00 Un domingo de paz (Club de teatro Rocemi- Paraguay)

Lunes 20 de abril

Auditorio Paraná

8:00, 10:00 y 14:00 Los Apepú (Las Magnolias Troupe- Argentina)

18:30 El misterio en la mansión de Cordelia (Instituto de Arte de Encarnación- Paraguay)

20:30 El Libertador no tiene quién le escriba (Itaú Teatro- Bolivia)

Parque Itá Cajón

10:00 Lendário Imaginário (Cía. Actuare - Brasil)

Martes 21 de abril

Auditorio Paraná

10:00, 14:00 y 18:30 Ana y Kitty (Grupo de teatro Buenos Aires- Argentina)

17:00 Babka y el gran viaje al pequeño libro (Elenco Palíndrome- Argentina)

Academia Rocemi

20:00 Taller “Circo de los sueños rotos” (Sentiré Teatro- Ecuador)

Miércoles 22 de abril

Auditorio Paraná

8:00, 10:00, 14:00 y 18:30 Camilo Buitrón busca una razón para no morir (Sentiré Teatro- Ecuador)

20:30 Uropsilus (La Correa Producciones- Paraguay)

Academia Rocemi

20:00 Taller “Pedagogía teatral aplicada” (Sinergia Teatro - México)

Jueves 23 de abril

Auditorio Paraná

8:00, 10:00, 14:00 y 18:30 Los Comuneros y Tupac (5trato Teatro- Argentina)

16:00 Creación de personajes (Sinergia Teatro - México)

17:30 Los Tres Mosqueteros (Jota & Jota Producciones- Paraguay)

20:00 El que pasaba (Monseñor Francisco Pistilli - Paraguay)

Academia Rocemi

16:00 Taller “Circo de los sueños rotos” (Sentiré Teatro-Ecuador)

Viernes 24 de abril

Auditorio Paraná

8:00, 10:00 y 14:00 Los Tres Mosqueteros (Jota & Jota Producciones- Paraguay)

18:30 Club de los corazones rotos (La Tapera- Argentina)

20:30 La teoría de la Re-Evolución (Bruno Gatti - Estados Unidos)

Sábado 25 de abril

Academia Rocemi

10:00 Taller “Volvamos al origen” (Bruno Gatti- Estados Unidos)

Costanera de Encarnación

16:00 Titiricirco de los vientos (La familia del viento- Colombia)

Auditorio Paraná

16:00 Canela y Mantequilla (Sinergia Teatro - México)

19:00 Clausura FITE 2026

Las entradas para los espectáculos costarán G. 20.000 para el público en general y G. 10.000 para estudiantes. La función de ‘Titiricirco de los vientos’ será de acceso libre y gratuito.