Ramen, pho o laksa: claves para entender las diferencias y descubrir tu sopa ideal

Orígenes y tradiciones de cada sopa

El ramen surge en Japón, donde la sopa se vuelve parte fundamental de la cultura gastronómica y urbana. El pho representa la esencia de la cocina vietnamita, mezclando influencias chinas y francesas en un caldo aromático. El laksa, con raíces en Malasia y Singapur, fusiona tradiciones chinas y malayas en una versión exótica y especiada.

Ingredientes principales: la clave de cada sabor

El ramen se caracteriza por sus fideos de trigo firmes, caldo concentrado —generalmente de cerdo, pollo o huesos mixtos— y toppings como cerdo chashu, huevo marinado y alga nori.

El pho utiliza fideos de arroz y un caldo claro, elaborado lentamente con huesos de vaca, jengibre y especias como canela o anís estrellado, coronado por finas láminas de carne y hierbas frescas.

El laksa destaca por su sopa cremosa y picante de leche de coco o caldo de tamarindo, fideos gruesos de arroz y toppings como pollo, camarones, tofu y brotes de soja.

Matices de sabor y texturas

Si buscás intensidad y un perfil más contundente, el ramen suele ofrecer sabores salados, umami y densos.

El pho sobresale por su ligereza, perfume de hierbas y equilibrio entre frescura y especias suaves.

El laksa, en cambio, es ideal para quienes disfrutan el picante, la leche de coco y notas cítricas, con una textura cremosa poco común en el universo de las sopas asiáticas.

¿Cuál elegir?

Si preferís una experiencia reconfortante y rica, el ramen puede ser tu favorito.

Si te atraen platos fragantes y livianos, el pho resulta imbatible, sobre todo para quienes valoran las hierbas frescas y la sutileza.

Para aquellas personas que buscan sabores exóticos y una explosión de especias, el laksa es la opción que sorprende con su mezcla de picor y cremosidad.

Cada sopa cuenta su propia historia y ofrece un viaje distinto para el paladar, invitando a explorar lo mejor de la cocina asiática en un solo bowl.