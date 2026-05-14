Feria de sabores y festival Independencia 215, las propuestas para celebrar hoy en el centro de Asunción

Las plazas ubicadas frente al Centro Cultural de la República El Cabildo serán este jueves 14 el escenario de una gran celebración por los 22 años de este emblemático espacio cultural y también el 215 aniversario de la Independencia Nacional.

La actividad es organizada conjuntamente por el CCR Cabildo con la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA), y el acompañamiento de la Oficina de la Primera Dama, la Secretaría Nacional de Cultura y la Municipalidad de Asunción.

A partir de las 11:00, en las Plazas del Congreso, se podrá disfrutar de la Feria Internacional de Sabores, con la participación de representaciones diplomáticas y colectividades internacionales que compartirán sus tradiciones culinarias.

Se podrán encontrar propuestas gastronómicas de: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Francia, India, Italia, Japón, Marruecos, México, Rusia, Perú, Uruguay, Venezuela, Turquía, Alemania, Taiwán, Brasil, Corea del Sur, Israel y Paraguay.

La agenda de artistas de Independencia 215

También desde las 11:00 se llevará a cabo el festival Independencia 215, con un variado desfile de artistas, pensado para el disfrute de toda la familia. La programación del evento, que será de acceso libre y gratuito, será la siguiente:

11:00 Música ambiente

12:00 Embajada de Corea- Canto y presentación de K-Pop

12:30 Banda folclórica de la Municipalidad de Asunción

13:00 Academia de danza Geraldine Doldán y delegaciones extranjeras

16:00 Alumnos de la Escuela de Danzas del Instituto Municipal de Arte (IMA)

16:30 Compañía Folclórica Mbyja- Roquealonsogua

17:30 Embajada de la India

18:30 Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC) y Andrea Valobra

19:00 Jazz Band de la Policía Nacional

19:40 María Isabel Vera y su grupo

20:10 Aldana Salinas y su grupo

20:40 Juan Cancio Barreto

21:20 Las Paraguayas

22:00 Bohemia Guaraní

23:00 Paiko