Teatro y reflexión social en el regreso de “Hablemos a Calzón Quitado”

La puesta teatral “Hablemos a Calzón Quitado” regresará a escena este mes con funciones previstas para los días 16 y 23 de mayo, además del 6 de junio, todas a las 20:00, en el Salón Rolando Rasmussen del Instituto Cultural Paraguayo-Alemán (ICPA-GZ), ubicado sobre Juan de Salazar 310 casi Artigas, en Asunción.

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Dirigida por Juan Hannes Bürgin, la obra propone una reflexión sobre las construcciones sociales y culturales impuestas sobre el hombre, explorando cómo esas imágenes condicionan la autenticidad y los impulsos humanos relacionados con el amor y el sexo.

La propuesta escénica se centra en una problemática humana, social y política, planteando cuestionamientos sobre los modelos masculinos construidos por la sociedad y las tensiones entre la imagen pública y la identidad real de las personas.

El elenco está integrado por Yosué Ayala, Emilio Caballero y Elvio Torres, mientras que la asistencia de dirección se encuentra a cargo de María del Mar Nash.

Las entradas tienen un costo de G. 35.000, además de una promoción especial de dos accesos por G. 50.000. Para informes y reservas, el público puede comunicarse al (0981) 135-041.