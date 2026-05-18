Hallan murciélagos de la especie “habitante de cavernas” en el templo de Yaguarón

La investigadora del Núcleo de Investigación de Biodiversidad (NIB) del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Facen) de la Universidad Nacional de Asunción, Karen Chávez, explicó que el nombre de la especie significa “habitantes de cavernas”, aunque en este caso los ejemplares encontrados son residentes del templo San Buenaventura, de Yaguarón.

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“Esta especie es Nyctinomops mbopicuare, que significa que habitan en las cavernas, pero nosotros descubrimos que viven aquí, en el templo de Yaguarón”, resaltó Chávez.

La investigadora destacó que el hallazgo acompaña uno de los procesos de conservación patrimonial más importantes del país, integrando también el respeto y cuidado de las formas de vida que habitan el sitio histórico.

Mantienen el equilibrio del ecosistema

El estudiante de Biología de la UNA-Facen, Elías Marín, explicó que estos murciélagos se alimentan de mosquitos, polillas y escarabajos, ayudando así a mantener el equilibrio del ecosistema.

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En articulación con la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), a través del programa Tekorenda, el 4 y 5 de mayo se desarrollaron conversatorios en Yaguarón, departamento de Paraguarí, e Isla Umbú, departamento de Ñeembucú, sobre el patrimonio natural y su coexistencia con los templos históricos.

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Durante las jornadas, profesionales del Programa de Conservación de Murciélagos del Paraguay y de la Facen/UNA abordaron técnicas de mitigación y convivencia con estas especies, consideradas esenciales para el control natural de plagas y el equilibrio ambiental.

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El director de Comunicación del programa Tekorenda, Pedro Ferreira, indicó que actualmente avanzan los estudios para identificar las especies que habitan en los templos de Yaguarón e Isla Umbú. Añadió que trabajan en un protocolo de exclusión y reubicación de los murciélagos sin afectar la biodiversidad.

La propuesta contempla la instalación de pequeñas cajas denominadas “Mbopirógas”, ubicadas en las afueras del templo, para permitir la reubicación de las colonias sin causar impacto ambiental.

Ferreira señaló además que estos trabajos forman parte de los lineamientos internacionales que buscan fortalecer la candidatura del templo de Yaguarón para ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cuidando tanto el patrimonio material como el natural.

Patrimonio fundamental para el país

Por su parte, la docente investigadora Gloria González de Weston, del Departamento de Biología de la Facen/UNA, señaló que el templo de Yaguarón representa un patrimonio fundamental para el país.

Asimismo, valoró el alcance del programa Tekorenda “porque no solamente cuidamos el patrimonio cultural, sino también el natural”, expresó.