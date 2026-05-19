Paraguarí: la SNC apuesta a la descentralización del presupuesto para fortalecer la cultura

La ministra de la SNC, Adriana Ortiz, señaló que el objetivo del foro es construir de manera conjunta el Plan Nacional de Cultura 2050, alineado al Plan Nacional de Desarrollo impulsado por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El tercer Foro Nacional de Gestores Culturales se desarrolló en la Gobernación de Paraguarí, con la participación de autoridades municipales, regionales y gestores culturales de los departamentos de Paraguarí, Cordillera, Guairá y Caazapá.

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En la ocasión, la ministra de la Secretaría de Cultura señaló que la actividad se desarrolló para “construir juntos el Plan Nacional de Cultura 2050, un plan alineado al desarrollo nacional y pensado para fortalecer la cultura paraguaya desde las regiones”, expresó.

Manifestó que el propósito es unificar las voces del sector cultural para lograr un presupuesto más acorde a las necesidades existentes y promover una política pública descentralizada para el sector de la cultura.

Destacó que, entre todos, se quiere velar por la cultura paraguaya, para que nunca desaparezca y para que las nuevas generaciones amen a su Paraguay, su región, su barrio y su ciudad.

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Destacan participación de mujeres y trabajo articulado

La titular de la SNC también resaltó el protagonismo de las mujeres en la gestión cultural del interior del país y señaló que la actividad cultural requiere compromiso y trabajo articulado entre todos los sectores.

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Al término del evento, gestores culturales, autoridades municipales y activistas que acompañan el proceso del Plan Nacional de Cultura 2050 recibieron certificados de reconocimiento por parte de la SNC.

Además, emprendedores culturales expusieron diversos productos y experiencias artísticas, destacando que la producción, la interacción y la comercialización también forman parte de la identidad cultural paraguaya.