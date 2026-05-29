“Ondas en el tiempo”: diálogo intergeneracional y música en vivo en el Juan de Salazar

Concebido como un espacio de diálogo intergeneracional, “Ondas en el tiempo” busca reunir a referentes de distintos ámbitos de la cultura para intercambiar miradas sobre los modos de vida contemporáneos y las posibilidades del futuro. La propuesta adopta el formato de radio-patio, con una mesa de conversación abierta al público que recupera el espíritu de la radio como lugar de encuentro y construcción colectiva.

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El primer encuentro llevará por título “Futuro(s) (im)perfecto(s)” y contará con la conducción del periodista, actor y director teatral Carlitos Cañete. La conversación reunirá a especialistas provenientes de disciplinas diversas, con el objetivo de abordar los desafíos y transformaciones del presente desde perspectivas complementarias.

Entre los participantes estará el filósofo e investigador Raúl Acevedo, cuyas líneas de trabajo se centran en la filosofía política contemporánea, la inteligencia artificial y los territorios digitales. También formará parte de la mesa la arquitecta urbanista Melina Pekholtz, dedicada a procesos de planificación urbana sostenible y participación ciudadana. Desde el ámbito de la comunicación digital participará Fiorella Rivarola, comunicadora y creadora de contenidos enfocada en problemáticas sociales y ciudadanía.

La conversación incorporará además la mirada de la artista escénica y docente Gloria Morel, vinculada a la danza, la educación artística y la gestión cultural; del psicólogo comunitario y gestor cultural Felipe Gómez, impulsor del proyecto Laboratorio del Error; y de la abogada e investigadora Paloma Lara Castro, especialista en derechos digitales, privacidad y tecnología. A ellos se sumará el fotógrafo y realizador audiovisual Rif Spahni, cuyo trabajo explora las relaciones entre memoria, territorio y narrativa visual.

Un formato que mezcla conversación y creación artística

Más que una mesa de debate, el ciclo propone una experiencia híbrida que combina la palabra con elementos escénicos, sonoros y visuales. Cada encuentro será registrado como un podcast audiovisual bajo la dirección del artista y realizador Ángel Molina, permitiendo que la experiencia trascienda la presencialidad y continúe circulando en plataformas digitales.

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La iniciativa se inscribe dentro de una línea de trabajo que busca reflexionar sobre la evolución de la radio y sus nuevas formas de expresión. En ese sentido, “Ondas en el tiempo” dialoga con experiencias desarrolladas por distintos Centros Culturales de España en Iberoamérica, donde los lenguajes sonoros y las tecnologías digitales funcionan como herramientas para generar participación, memoria y archivos contemporáneos.

Sandia pondrá música al encuentro

La jornada concluirá con una presentación en vivo de Sandia, dúo paraguayo integrado por Belén Pinto y Wilson Santos, que se ha consolidado como una de las propuestas emergentes del electropop independiente local.

Su música combina elementos del pop, la electrónica, el folk y el reguetón mediante el uso de sintetizadores, guitarras, programaciones y texturas electroacústicas. El proyecto propone un diálogo entre lo orgánico y lo digital, construyendo un universo sonoro que transita entre la experimentación y la canción pop.

En 2025 lanzaron el EP “Tregua” y participaron en distintos escenarios nacionales, incluyendo las aperturas de los conciertos de Miranda! y Clubz en Paraguay, además de presentaciones y entrevistas en medios locales e internacionales.