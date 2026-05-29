Festival del Ovecha Rague: música, artesanía y muchas cosas ricas en San Miguel, Misiones

En San Miguel, Misiones, ya se vive el ambiente de una nueva edición del tradicional Festival del Ovecha Ragué, Música y Artesanía.

La esperada actividad cultural y artística se desarrollará del 11 al 14 de junio, convocando a toda la comunidad en torno a una de las celebraciones más representativas de la región.

Bajo el lema “Ñaipovã oñondive: 35 años hilando juntos la cultura de un pueblo”, la edición 2026 promete reunir lo mejor de la música, la gastronomía y la artesanía local, en un encuentro que mantiene vivas las costumbres y la identidad del pueblo sanmiguelino.

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Este año, el festival celebra 35 años de historia, consolidándose como un símbolo cultural de Misiones. A lo largo del tiempo, el evento se ha convertido en un espacio donde las tradiciones, el arte y el trabajo artesanal encuentran un punto de encuentro entre generaciones.

La propuesta conceptual de esta edición gira en torno a tres pilares fundamentales: el origen, la trama social y la continuidad; resaltando el vínculo entre las raíces culturales y las nuevas generaciones, que hoy mantienen viva la esencia de esta fiesta popular tradicional.

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Ovecha rague: cultura, música y mucha artesanía en lana

En ese contexto, la intendenta de la ciudad, Elvina González de Díaz (ANR-HC), señaló que en el evento se puede apreciar artesanía, identidad, paraguayidad, música y danza, además de toda la producción en lana que se transmite de generación en generación.

“Sostener esta celebración a lo largo del tiempo implica todo un sacrificio por parte de la comunidad, de los artesanos y de los organizadores, quienes trabajan para que el evento tenga el brillo que merece”, expresó la jefa comunal.

“Estamos trabajando desde las instituciones educativas para que los niños y jóvenes, desde la escuela, puedan conocer y comenzar a incursionar en este apasionante mundo, ya que las artesanas con mayor trayectoria son personas mayores, y es fundamental que sus conocimientos perduren”, dijo.

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“En este festival hay de todo: quienes participan encuentran identidad, paraguayidad, música, danza, talento y una excelente gastronomía. No solo exhibimos la producción de San Miguel, sino que también contamos con la presencia de artesanos de todo el departamento de Misiones y de distintos puntos del país”, agrego.

La agenda del festival de la lana en San Miguel

A lo largo de cuatro días, la localidad prepara una variada agenda pensada para que personas de todas las edades disfruten de la propuesta.

El inicio oficial será el jueves 11 de junio, momento en que quedarán habilitados los puestos de artesanías y comidas típicas, y se realizará la tradicional Serenata Misionera, un espectáculo que convocará a creadores locales y representantes de distintas ciudades de la región.

Para el viernes 12 de junio, hayprevistas actividades de carácter religioso, cultural y recreativo dirigidas a los jóvenes: se llevarán a cabo procesiones, misa con rasgos folclóricos, espacios de aprendizaje y creación.

El desfile de la línea especial “Hilando Arte & Elegancia”, la elección y coronación de Miss Ovecha Ragué y Miss San Miguel 2026, además de una propuesta recreativa con pantalla gigante y números musicales diseñados especialmente para el público juvenil.

El sábado 13, fecha más destacada de la celebración, se desarrollará la ceremonia de apertura oficial, el desfile temático y el encuentro artístico denominado “El Telar de los Talentos”.

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El cierre de esta jornada estará a cargo de la Gran Gala Central, un evento único que reunirá en un mismo escenario a las figuras más destacadas y referentes vigentes de nuestra cultura.

En el escenario principal del Salón Auditorio Municipal subirán a actuar el Grupo Generación, Los Ojeda, la Orquesta Típica Ymaguareicha, la destreza artística de Marcelo Gabriel y Sol Codas, la energía de Punto Clave y la calidad artística folclórica del Ballet Municipal.

Por último, el domingo 14 de junio estará dedicado enteramente a las costumbres del campo, con encuentros de música tradicional, degustación de platos típicos, demostraciones de destreza ecuestre y una gran celebración popular que marcará el cierre de la edición.

San Miguel, capital de la lana

Con una trayectoria de más de treinta años, el Festival del Ovecha Ragué, Música y Artesanía, se ha consolidado como uno de los eventos culturales de mayor relevancia en todo el país, y fortalece el reconocimiento de San Miguel como la Capital de la Lana, además de posicionarlo como un punto clave para el turismo cultural, el arte y el rescate de nuestras tradiciones.