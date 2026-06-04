Cultura
04 de junio de 2026 a la - 17:35

“Yerma” y obras para niños se suman a la variada agenda de teatro en Asunción

Eli Marín sentada en el suelo, con cabello largo y oscuro, vistiendo túnica clara en un ambiente de luz tenue.
Eli Marín es una de las actrices de "Yerma", que subirá a escena en la Sala La Correa.Gentileza

“Yerma”, la emblemática obra de Federico García Lorca, se presentará este fin de semana en la sala La Correa. También llega al país la compañía de marionetas Colibrí, mientras que “La cigarra y la hormiga” estará en el Espacio Casa Mayor.

Por ABC Color

La cartelera de teatro se renueva este fin de semana con “Yerma”, la obra del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, que subirá a escena en una versión adaptada y dirigida por Marcela Gilabert.

El estreno será este viernes 5 de junio, en coincidencia con la conmemoración del 90 aniversario del fallecimiento de Lorca. Las funciones serán este viernes, sábado y domingo a las 21:00 en la Sala La Correa (Gral. Díaz c/ Don Bosco).

Marcela Gilabert, Roxana Lescano y Eli Marín protagonizan esta puesta que presenta a una mujer atrapada en su deseo profundo de ser madre y las rígidas normas de una sociedad que la asfixia.

Marcela Gilabert, Eli Marín y Roxana Lescano en vestidos beige y cintas rojas, reclinadas sobre terreno seco, con expresiones serias.
Tres actrices comparten el rol de 'Yerma', en esta propuesta que llega a Sala La Correa.

En este contexto, la maternidad se vuelve una obsesión que revela tensiones entre lo íntimo y lo social, lo natural y lo impuesto.

En esta versión, el personaje de Yerma se despliega entre las tres intérpretes, quienes encarnan a las distintas dimensiones del personaje.

Las entradas anticipadas cuestan G. 70.000 y se pueden adquirir al (0985) 134-507. En puerta costarán G. 100.000.

Marionetas y una fábula para niños

La compañía argentino-venezolana Teatro de Títeres y Marionetas Colibrí, que cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria, estará este fin de semana en Paraguay a partir de una colaboración con Kunu’u Títeres.

Juguetes de madera en forma de circo con personajes payasos y soldados de juguete en un fondo blanco.
Imagen de "El pequeño circo más grande del mundo", uno de los espectáculos que presentará la compañía Teatro de títeres y marionetas Colibrí.

Durante su estadía en nuestro país, en el marco de su gira por América Latina, la agrupación presentará dos obras: “El pequeño circo más grande del mundo” y “Érase una vez, tres historias cortas”.

Ambos espectáculos utilizan la técnica de marionetas de hilo y no tienen palabras, sino que invitan a través de la imagen y la música a que cada espectador sea el narrador de su propia historia. Las dos obras duran 45 minutos y están recomendadas para chicos mayores de 3 años.

Este viernes 5, a las 9:30, presentarán “El pequeño circo más grande del mundo” en El Cántaro BioEscuela Popular, de la ciudad de Areguá, para niños de colegios de la zona. Esta función cuenta con el apoyo de Fondec.

En tanto, a las 18:00 pondrán en escena “Érase una vez, tres historias cortas” en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán - Goethe Zentrum (Juan de Salazar 310 y Artigas). Las entradas cuestan G. 30.000 y se pueden adquirir al (0983) 307-150.

Títere con rostro pintado y orejas prominentes, vestido de color brillante, colgado con hilos en un ambiente interior.
Uno de los personajes de "Érase una vez, tres historias cortas", otra de las propuestas de la compañía Colibrí.

El sábado 6 a las 16:00 presentarán “El pequeño circo más grande del mundo” en El Granel (Juan de Salazar 372 c/ Artigas). Las entradas cuestan G. 35.000 y 2 por G. 60.000. Reservas al (0981) 227-071.

Finalmente el domingo 7, la compañía presentará “Érase una vez, tres historias cortas” en la Sala La Correíta (Gral. Díaz c/ Don Bosco) a las 17:00. Las entradas anticipadas cuestan G. 30.000 y se pueden reservar al teléfono (0981) 845-472.

También este domingo en el Espacio Casa Mayor (Malutín c/ Guido Spano) a las 16:30 se presentará la obra de teatro infantil “La cigarra y la hormiga”, inspirada en la famosa fábula homónima.

"La cigarra y la hormiga" se presentará en el Espacio Casa Mayor.
"La cigarra y la hormiga" se presentará en el Espacio Casa Mayor.

Bárbara Becklake, Sergio Morínigo y Andrés Benítez protagonizan esta puesta dirigida por Osvaldo Molinas, que busca señalar la importancia del esfuerzo, la responsabilidad y el trabajo.

Las entradas cuestan G. 25.000 o 5 entradas por G. 100.000. Reservas al (0983) 493-201.

Los espectáculos que siguen en cartelera

La obra “Hablemos a calzón quitado”, dirigida por Juan Hanes Bürgin, tendrá este sábado su última función en el salón Rolando Rasmussen del Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA), ubicado en Juan de Salazar 310 y Artigas.

La función será a las 20:00 y las entradas cuestan G. 35.000 y hay una promoción de 2 por G. 50.000. Reservas al (0981) 135-041.

Personajes en el ICPA; uno con peluca rubia y chaqueta de mezclilla, otro sosteniendo pistola en ambiente dramático y luces púrpuras.
Dos personajes actúan en escena. Uno sorprendido y otro desafiante con pistola en la obra "Hablemos a calzón quitado".

Ab Ovo presentará las últimas funciones de “Reconexión & Reintegro” en el Teatro del Hotel Guaraní (Oliva e Independencia Nacional). Las mismas serán este sábado a las 21:00 y el domingo a las 20:00. Las entradas se venden en www.tuti.com.py.

En el Arlequín Teatro (Antequera 1061) este sábado 6 a las 21:00 habrá otra función del espectáculo poético-musical “Duendes y sueños. Poesía española de todos los tiempos”. Las entradas cuestan G. 100.000 y se pueden adquirir a través de Tuti (www.tuti.com.py) o al (0992) 442-152.