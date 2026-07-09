Agenda cultural: propuestas para recorrer y vivir el Centro Histórico de Asunción

La agenda comenzará el viernes 10 de julio con una nueva edición de El Puerto Suena, que tendrá lugar desde las 19:00 en el Centro Cultural del Puerto de Asunción. En esta ocasión, la Orquesta Nacional de Música Popular ofrecerá un tributo a Mauricio Cardozo Ocampo bajo la dirección del maestro Luis Álvarez. Acceso libre y gratuito.

Lea más: Una noche, cuatro escenarios: así será la experiencia de Tiatro en Corto

Ese mismo día también se realizará una edición de Asu After con Historia, un recorrido guiado que invita a redescubrir el Centro Histórico desde una mirada patrimonial. La propuesta volverá a repetirse el sábado 11 y el domingo 12, siempre desde las 18:00, con punto de partida en la Plaza de la Democracia. La actividad tiene un costo de G. 20.000 por persona. Reservas a través de www.asuncion.live.

El sábado ofrecerá una de las jornadas más intensas del fin de semana. Entre las 11:00 y las 23:00, la calle Palma será escenario de una edición especial de Palmear dedicada a la tradicional fiesta de San Juan, con comidas típicas, juegos populares, música y distintas propuestas para recorrer el Centro Histórico.

En paralelo, de 15:00 a 23:00, el Centro Cultural del Puerto albergará una nueva edición de Embarcate, que incluirá la cuarta edición de Fiesta del Fuego, un encuentro dedicado al folklore fusión. El escenario reunirá a artistas y agrupaciones como Bohemia Urbana, Joaju Cuarteto, Rocío Robledo, Nde Pomberos, Jagua Hû y los Espíritus Chocarreros, además del grupo argentino Ajo, Jorge Ramos, Ricardo Flecha y Kamba Kua.

La programación también incorporará propuestas literarias, sketches teatrales y presentaciones de ballets tradicionales, mientras que la Feria Embarcate ofrecerá gastronomía, artesanía, emprendimientos y dibujantes en vivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los recorridos culturales continuarán el sábado desde las 10:00 con una visita comentada por los museos y espacios de la Manzana de la Rivera, de acceso libre y gratuito. A la misma hora, el Centro Comunal San Jerónimo desarrollará un taller de manualidades, dibujo y pintura como parte de su colonia de vacaciones.

Exposiciones, patrimonio y conciertos

Durante el fin de semana también será posible visitar diversas muestras y espacios patrimoniales. En el Espacio Cultural Itaú del Puerto de Asunción, permanece abierta la exposición colectiva “Fragmentos para imaginar lo posible. Curaduría en construcción”, que reúne el trabajo de cinco jóvenes curadores surgidos de un proceso de formación e investigación colectiva. La muestra puede recorrerse de miércoles a sábados, entre las 14:00 y las 20:00.

Otra de las propuestas es la exposición documental “4 tiempos de la República. Las constituciones del Paraguay”, instalada en el Archivo Nacional de Asunción. La muestra propone un recorrido por las constituciones de 1870, 1940, 1967 y 1992 mediante documentos originales, fotografías, publicaciones y otros materiales históricos. Estará habilitada el sábado de 11:00 a 20:00 con acceso libre.

Quienes recorran el circuito de Palmear también podrán visitar el Museo Casa de la Independencia, mientras que el sábado, desde las 19:00, el Espacio Cultural Staudt recibirá al Mangoré Quartet para un concierto de música de cámara con obras de Joseph Haydn y Serguéi Prokofiev. La entrada será gratuita.

La programación de exposiciones se completa con “Elba”, del fotógrafo paraguayo Raúl Villalba, abierta al público en el Museo Nacional de Bellas Artes. La propuesta combina fotografía digital e instalación audiovisual para explorar la memoria, la figura materna y los vínculos familiares a través de objetos cotidianos y elementos domésticos.

Finalmente, el domingo 12, a las 15:00, el Teatro Municipal Ignacio A. Pane presentará una nueva edición de Dramatour, una visita guiada dramatizada que permitirá conocer la historia del emblemático edificio mediante intervenciones teatrales. La participación será gratuita.