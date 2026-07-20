Cultura
20 de julio de 2026 a la - 11:44

“Gladiadoras K-Pop” cancela su show en el CPJ y así se puede solicitar el reembolso de entradas

Tres artistas de K-Pop en el escenario, vestidas con trajes coloridos, actuando mientras el público las observa emocionado.
Afiche del show 'Gladiadoras K-Pop' que debía presentarse hoy en Asunción y cuya función fue cancelada.Gentileza

“Gladiadoras K-Pop: Golden Power” se denomina el espectáculo internacional que debía llegar hoy al Teatro “Agustín Barrios” del Centro Paraguayo Japonés. La producción emitió un comunicado y detalló cómo solicitar el reembolso del importe de las entradas.

Por ABC Color

El espectáculo “Gladiadoras K-Pop: Golden Power” tenía previsto llegar a Paraguay en el marco de su gira por la región y presentarse hoy en el Centro Paraguayo Japonés (CPJ). A través de un comunicado, la productora MM Entertainment informó que el show fue “suspendido debido a inconvenientes logísticos”.

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En este sentido, detallaron que “el bus de gira sufrió un percance que imposibilita la continuidad del recorrido, motivo por el cual se decidió suspender parte de la gira”.

La puesta “Gladiadoras K-Pop: Golden Power” prometía un show con banda en vivo, efectos especiales de última generación y un gran despliegue escénico, como una opción para estas vacaciones de invierno.

La producción anunció que aquellos que deseen solicitar el reembolso del importe de las entradas pueden comunicarse al (0991) 543-085.