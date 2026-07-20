“Gladiadoras K-Pop” cancela su show en el CPJ y así se puede solicitar el reembolso de entradas

El espectáculo “Gladiadoras K-Pop: Golden Power” tenía previsto llegar a Paraguay en el marco de su gira por la región y presentarse hoy en el Centro Paraguayo Japonés (CPJ). A través de un comunicado, la productora MM Entertainment informó que el show fue “suspendido debido a inconvenientes logísticos”.

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En este sentido, detallaron que “el bus de gira sufrió un percance que imposibilita la continuidad del recorrido, motivo por el cual se decidió suspender parte de la gira”.

La puesta “Gladiadoras K-Pop: Golden Power” prometía un show con banda en vivo, efectos especiales de última generación y un gran despliegue escénico, como una opción para estas vacaciones de invierno.

La producción anunció que aquellos que deseen solicitar el reembolso del importe de las entradas pueden comunicarse al (0991) 543-085.