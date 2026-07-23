MIRÁ Asu llegará en noviembre con una plataforma que unirá arte, diseño y patrimonio

Nacida en Bolivia, la iniciativa busca contribuir a la revitalización del Centro Histórico de Asunción mediante una programación que combinará exposiciones, intervenciones patrimoniales, conversatorios y experiencias abiertas al público.

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Creada por la Fundación Breede, MIRÁ Asu iniciará en Paraguay su proceso de expansión internacional luego de consolidarse durante cinco ediciones en Santa Cruz de la Sierra, donde reunió a más de 400 artistas, exhibió unas 2.500 obras y recibió alrededor de 30.000 visitantes.

Además de promover el encuentro entre creadores, galerías y público, el proyecto se plantea como una herramienta para fortalecer las industrias creativas y poner en valor el patrimonio arquitectónico de las ciudades que lo reciben.

La edición paraguaya tendrá como sede la Casa Ardissone, un inmueble patrimonial del Centro Histórico de Asunción, donde durante trece días convivirán exposiciones de arte contemporáneo, diseño de autor, arquitectura, moda, propuestas gastronómicas, intervenciones culturales y espacios de diálogo.

La dirección general del proyecto estará a cargo de Óscar Costa, mientras que la curaduría general será responsabilidad de Adriana Almada.

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Una programación que integrará distintas disciplinas

Entre las principales propuestas figura un homenaje al artista paraguayo Félix Toranzos, además del lanzamiento del Concurso MIRÁ de Arte Contemporáneo, orientado a impulsar la creación artística y descubrir nuevos talentos.

La programación también incluirá el Salón del Mueble y Diseño Paraguayo, intervenciones de espacios patrimoniales a cargo de arquitectos y diseñadores, exhibiciones de moda, muestras con artistas nacionales e internacionales, arte en vivo y charlas con referentes del sector.

La experiencia se complementará con cafeterías, espacios gastronómicos y un bar, concebidos para que el público pueda recorrer el edificio patrimonial como un lugar de encuentro y permanencia.

Según la organización, la propuesta busca demostrar cómo el arte, el diseño, la arquitectura, la moda y la gastronomía pueden convivir en un mismo recorrido y contribuir a activar el Centro Histórico.

Presentación oficial

La plataforma fue presentada oficialmente este miércoles en la Casa Ardissone, durante un acto que reunió a artistas, galeristas, arquitectos, diseñadores, representantes de instituciones y actores del sector cultural.

El escultor Roque Ardissone, destacó la experiencia de MIRÁ en Bolivia y consideró que la llegada del proyecto representa una oportunidad para fortalecer el circuito artístico local. Además, invitó a galerías, coleccionistas y artistas a sumarse a la iniciativa y señaló que la organización trabaja en incorporar un inmueble patrimonial ubicado frente a la Casa Ardissone para ampliar los espacios de la feria.

Ardissone también recordó el paso de la feria Pinta por Asunción y afirmó que MIRÁ puede dar continuidad al impulso que aquella propuesta generó en la escena artística paraguaya.

Una apuesta por el Centro Histórico

La creadora y directora general de MIRÁ, Elizabeth Castro de Breede, sostuvo que el proyecto llega con la intención de integrarse al ecosistema cultural paraguayo y de contribuir a la recuperación del Centro Histórico a través de las industrias creativas.

“No venimos aquí a patear puertas. Venimos con toda la humildad y el cariño para que juntos crezcamos, para que juntos le demos vida al centro histórico”, expresó.

Castro de Breede explicó además que, desde su creación, MIRÁ fue concebida para desarrollarse en centros históricos y edificios patrimoniales, buscando que el arte y el diseño actúen como motores de transformación urbana.

Por su parte, el director general de MIRÁ Asunción, Óscar Costa, señaló que la plataforma pretende convertirse en un espacio de articulación entre artistas, galerías, diseñadores, arquitectos, empresas e instituciones. En tanto, el director comercial Martín Vera remarcó que la iniciativa también aspira a convertirse en un motor económico para el sector creativo, mediante alianzas que potencien el impacto de la feria.

Convocatoria abierta

La curadora general de MIRÁ Asunción, Adriana Almada, destacó que la llegada de una nueva feria representa una oportunidad para ampliar la visibilidad de la producción artística nacional y confirmó que la convocatoria estará abierta a galerías y artistas interesados en participar.

Asimismo, anunció que el Concurso MIRÁ de Arte Contemporáneo formará parte de la programación y que sus bases serán difundidas próximamente a través de las plataformas oficiales del proyecto.