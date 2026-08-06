Ballet y obras de teatro para disfrutar en Asunción: consultá la cartelera del fin de semana

La cartelera teatral suma, desde este fin de semana, novedades para niños y adultos. En tanto, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” se puede seguir disfrutando del ballet “La Bayadera”.

“Las hijas de Nina” en La Recova

“Las hijas de Nina” se denomina la obra, escrita y dirigida por Rodrigo Pastore Samaniego, que subirá a escena desde este viernes 7 de agosto en el Edificio de La Recova (Presidente Franco 994 y Colón).

Marlene Sautú, Lidia López, Teresa Barriocanal, Odilia Chávez y Daisy Meaurio conforman el elenco de esta puesta que invita a reflexionar acerca de los vínculos familiares y las ausencias.

La trama sigue a María Soledad, Nora y Jessica, tres hermanas cuyas vidas quedaron marcadas por la muerte de su padre y por la ausencia emocional de Nina, una madre consumida por su propio dolor.

Años después, el inesperado regreso de Nora obliga a la familia a enfrentarse a verdades ocultas, deudas emocionales y heridas que nunca terminaron de cerrar. Viejas verdades salen a la luz y cada una de las hermanas deberá enfrentar aquello que ha intentado callar durante demasiado tiempo.

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Las funciones serán los viernes y sábados a las 20:30 y domingos a las 20:00, hasta el próximo 29 de agosto. Las entradas anticipadas cuestan G. 90.000 y se pueden reservar al (0983) 021-800. En puerta costarán G. 100.000.

“Astro Girl, el chip del corazón” en el CCPA

La obra “Astro Girl, el chip del corazón” es la nueva propuesta del director Mario Santander que presentará en escena una historia en la que se combinan la magia, la tecnología y los valores humanos.

Daihana Sanabria, Mario Santander, Naty Pintos, Iván Colman, Lorena Lubian, Laura Ramírez, Grecia Fernández, Thiara Valenzuela, Alice Mendoza, Fabiana Gavilán, Jazmín Bello, Valentina S. Molinas y Pamela Peña conforman el elenco de esta puerta que subirá a escena en el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos).

La trama presenta a Astro Girl, una joven robot curiosaque despierta en un laboratorio fantástico sin saber quién es ni cuál es su lugar en el mundo. Dotada de un corazón capaz de sentir, inicia un viaje de descubrimiento en el que deberá enfrentar a la Ing. Machine, una villana que representa el peligro de un mundo sin sentimientos.

Música, coreografías y humor promete este espectáculo para toda la familia que tendrá funciones este sábado 8 y domingo 9 a las 16:00. Las entradas cuestan G. 60.000 y se pueden reservar al (0961) 820-844.

“La Bayadera” en el Teatro Municipal

El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción (BCMM) sigue presentando “La Bayadera”, bajo la dirección artística del maestro Miguel Bonnín.

La reconocida maestra Lidia Segni está a cargo de la versión coreográfica de esta puesta basada en la obra original de Marius Petipa, con música de Ludwig Minkus. La musicalización está a cargo de la Orquesta Sinfónica del Ballet bajo la dirección del maestro Willian Aguayo.

En la función de este viernes 7 los roles protagónicos estarán a cargo de Sofía Schittner (Nikiya), Pamela Giménez (Gamzatti), Federico Fleitas (Solor).

Este sábado 8 será Alejandra Acosta la que bailará el rol de Nikiya, Macarena Vallejo asumirá el rol de Gamzatti y Solor será interpretado por Abel Rivarola.

En la primera función del domingo 9 los roles principales serán interpretados por: Pamela Giménez (Nikiya), Adriana Martínez (Gamzatti) y Juan José Núñez (Solor).

En la segunda función estarán Cristina Báez como Nikiya, Macarena Vallejo como Gamzatti y Federico Fleitas como Solor.

Las funciones serán este viernes 7 a las 20:00 y el sábado 8 a las 19:00 y domingo 9 a las 16:00 y 19:00. Las entradas están a la venta a través de Tuti con precios desde G. 50.000.

“Dulce espera” sigue en el CCPA

La comedia “Dulce espera”, escrita y dirigida por Hugo Luis Robles, sigue este fin de semana en el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano (José Berges c/ Estados Unidos).

Letizia Medina, Natalia Cálcena, Andrea Quattrocchi, Ato Gómez y Fran Gubetich protagonizan esta obra que sigue a una pareja que espera a su primer bebé, desatando varios enredos con las futuras abuelas.

Las funciones serán este viernes y sábado a las 21:00 y el domingo a las 20:00. Las entradas están a la venta a través de Tuti desde G. 85.000.

“Intensa-Mente” se despide este domingo

La comedia “Intensa-Mente” tendrá este domingo 9, a las 20:30, su última función en el Espacio Casa Mayor (Malutín c/ Guido Spano). La puesta fue escrita por Patricia Reyna y dirigida por Juan Carlos Cañete.

Valeria Torales, Kiara Coronel y Javier Lacognata protagonizan esta puesta acerca de los celos y la toxicidad en pareja.

Las entradas cuestan 2 por G. 120.000 hasta este viernes y G. 80.000. Se puede solicitar al 0991-322213.

Teatro Mbyky reúne obras breves

Teatro Mbyky sigue celebrando su décimo aniversario presentando este domingo 9, a partir de las 19:00, cuatro obras breves con funciones cada 30 minutos. Las mismas se llevan a cabo en El Granel (Juan de Salazar 372 c/ Artigas).

Las obras de esta edición son:

“Nova vida” , de Kathia Shirakawa

“Tempestad” , de Frank Mareco

“¿No podés ser un fantasma normal?“ , de Araceli Bogado Serafini

“Oparei”, de Napo Antúnez

Las entradas cuestan G. 25.000 por obra o G. 80.000 por el combo de 4 obras. Reservas al (0981) 410-132.

“Japuka”, sigue la fiesta del stand up en el Teatro Latino

La cuarta edición del Festival Nacional de Stand Up “Japuka” sigue este fin de semana en el Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe), con un gran desfile de humoristas.

Este viernes 7, a partir de las 21:00, se presentan: Caro Romero, El gato siamés, Gianluca Papagiorgio, Roberto Ramón Gutiérrez, Guille Amarilla, Jhony Villalba y El Topo.

El sábado 8, también desde las 21:00, estarán en escena Sergio Léoz, Diego Santa Cruz, Hugo León, Soy Nati, Pablo Testa, Fer Mereles y Víctor Karaku.

En tanto, este domingo 9 desde las 20:00 se presentarán Iván López, Diana Frutos, Tuki Franco, Mario Rodney, Guille el Demonio, Camimosha y Sr. Ketchup.

Las entradas están en venta a través de Ticketea, con precios que van desde G. 70.000.

“Historia de un viaje...” en La Correíta

“Historia de un viaje... y ¡qué viaje!” es la propuesta de la Familia Café con Leche que se presentará este domingo 9 en la Correíta (Gral Díaz c/ Don Bosco) a las 17:00.

Se trata de un espectáculo para toda la familia que retrata la tierna historia de amor entre dos payasos, viajando entre los sutil, poético y los percances de la vida misma.

Las entradas anticipadas cuestan G. 30.000 y se pueden reservar al (0972) 644-631.