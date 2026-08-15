Grupo cultural concepcionero realiza acto en el histórico Puerto Panadero en Amambay

El lugar está situado a orillas del río Aguaray, distrito de Karapa’i en el departamento de Amambay.

Puerto Panadero es un sitio histórico porque en la zona se tuvo el campamento provisorio del mariscal Francisco Solano López durante la resistencia del ejército paraguayo en la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870).

Este sábado los integrantes del Grupo Cultural Cerro Corá llegaron desde la capital del primer departamento hasta Puerto Panadero con el objetivo de instalar en el sitio un placa conmemorativa. Participaron autoridades y pobladores de la zona.

Durante el acto, el coordinador del grupo cultural, Juan Carlos Sánchez Bogarín, dijo: “el tiempo suele ser inclemente y borrar las huellas del pasado, pero es nuestro deber sagrado asegurarnos de que el sacrificio ocurrido en estos parajes no quede sepultado en el olvido”, sostuvo.

“Queremos que cada compatriota y cada visitante que transite por este rincón de Karapaí y Capitán Bado se detenga, mire este suelo y recuerde con el pecho henchido de orgullo la grandeza de quienes nos precedieron”, dijo en su discurso el representante del Grupo Cultural Cerro Corá.

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Agregó: “Dejamos grabado para la historia un sentir que nos quema en el pecho, honor y gloria eterna al soldado paraguayo y a la mujer paraguaya que regaron con su sangre el suelo patrio”, mencionó.

Finalmente expresó: “a nuestros héroes y a nuestras heroínas, les debemos la existencia de nuestra República. Que esta placa sea un faro de perennidad, un recordatorio de que mientras un paraguayo mantenga viva la llama de la memoria, la Patria jamás será vencida”, señaló Sánchez Bogarín.