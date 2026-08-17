Charla de Daniel Dueñas en Paraguay fue postergada: esto dice la producción del evento

Daniel Dueñas está presentando la gira “Despierta tu fuego” y tenía previsto llegar por primera vez a Paraguay para presentarse este martes 18 de agosto en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay.

La productora One Entertainment publicó, en la madrugada de este lunes, un comunicado anunciando la reprogramación del evento, en el que Dueñas comparte su experiencia y aborda temas como el duelo, el propósito personal, etc.

Según el comunicado de la producción, la postergación del evento se debe a un “imprevisto logístico por la cancelación del vuelo de la aerolínea que debía transportar a Daniel y su equipo desde Montevideo a Asunción”.

Además de la charla, Dueñas también tenía previsto ofrecer hoy una conferencia de prensa en Asunción.

¿Cuándo será la nueva fecha y qué pasará con las entradas?

El comunicado publicado por la productora señala que la nueva fecha será anunciada en los próximos días.

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En cuanto a las entradas, el texto señala que todos los tickets ya adquiridos seguirán siendo válidos. En este sentido, instaron a estar atentos a las redes sociales de la productora y agradecen la comprensión ante esta situación.

Dueñas comenzó su gira el pasado 12 de agosto en Argentina y se presentó el sábado en Uruguay. Su recorrido por la región seguirá por Chile y varias ciudades de Colombia hasta el próximo 25 de septiembre.