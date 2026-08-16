Daniel Dueñas llega a Paraguay: “Cuando vives sin propósito, vives en automático”

“Tengo cierta cercanía y curiosidad con Paraguay”, afirma Daniel Dueñas al hablar de esta primera visita a nuestro país para la charla que ofrecerá este 18 de agosto en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay.

“Mi madre era médica pediatra y estudió en Paraguay. Siempre teníamos la intención de ir. pero nunca se dio”, añade Dueñas y señala estar “extremadamente emocionado” con esta oportunidad de poder tener un contacto desde el escenario con la gente.

“Si bien creo que las redes tienen esa magia de poder conectarnos, de poder eliminar distancias, siempre falta un poquito. No es lo mismo, se pierde mucho de la conexión cuando no estás en el mismo espacio, cuando no estás compartiendo miradas”, refiere.

Con esta gira que lo trae a Paraguay, Dueñas también está recorriendo escenarios de Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y Perú.

Daniel Dueñas desarrolló una carrera periodística en la televisión boliviana por dos décadas, hasta que decidió cambiar de rumbo y volcarse a las redes sociales, donde hoy comparte mensajes sobre desarrollo personal.

“Como a todas las personas en la vida nos llegan esos momentos de inflexión, esos puntos críticos en donde uno tiene que tomar decisiones, si seguir en el camino o no. Para mí uno de esos puntos, ya casi después de 20 años de estar ejerciendo el periodismo aquí en mi país, fue el sentir que ya no estaba en mi propósito”, comenta.

En este sentido, señala que “un ser humano sin propósito es un ser humano con una venda en los ojos”. “Cuando vives sin propósito, vives en automático. Y cuando vives en automático dejas de disfrutar todo lo que tienes a tu alrededor”, acota.

Sostuvo que se dieron una serie de situaciones que lo llevaron a darse cuenta de que ya no estaba en su lugar y necesitaba hacer otra cosa.

“En su momento se fueron dando un poco así las cosas para que pueda hacer esto. Empecé poquito y creció tan rápido que fue fácil para mí darme cuenta de que mi propósito iba por ahí. Era algo que me hacía feliz y, además, era algo que sentía que aportaba un poco a la gente que tenía la oportunidad de escucharme”, detalla.

El conferencista sostuvo que no se decepcionó del periodismo, pero sí afirma que al estar en contacto todo el día con las noticias “uno tiende a desensibilizarse”. “Sobre todo en países como los nuestros, donde todas son malas noticias, normalmente. Cuando eso ya se vuelve tu rutina y tu trabajo, comienzas a emocionarte por las cosas malas, porque esas son noticias, esas son las que llaman la atención”, indica.

En cuanto a la temática de sus videos, Dueñas anticipa que en “Despierta tu fuego” comenta por qué dice las cosas que dice en los videos. “No ha sido un azar. No es que hemos dicho ‘Ah, estos temas son bonitos’ y he empezado a desarrollarlos. Explico un poco todo lo que me ha pasado en ese proceso y por qué hago los videos que hago”, comenta.

Detalla que al principio no eran consejos, sino que compartía cómo se sentía en el momento en que estaba y lo que estaba atravesando. “Me he dado cuenta de algo muy poderoso y es que cuando uno empieza a compartir ese tipo de experiencias, lo que generas es mucha empatía”, indica.

Afirma que en ese momento se dio cuenta de que al compartir sus experiencias, hacía que otra gente se sintiera mejor. “Yo empecé hablando de eso, en realidad de la depresión que yo tenía en ese momento, del momento difícil que estaba atravesando y las reacciones eran ‘Yo he pasado por lo mismo’, ‘Yo te cuento que la he superado así’ y ese tipo de conexión es la que me ha hecho continuar”, sostiene.

Para Dueñas, hablar de sus emociones y de lo que le estaba pasando fue como una terapia que le permitió salir de la situación en la que estaba. “Partiendo de ahí todo fue progresando y sí me fui metiendo mucho más a lo que quería, a leer sobre lo que me interesaba, a profundizar un poco sobre mi interior, mi vida espiritual, sobre lo que estaba haciendo y se fue armando un poco el paquete que se ve de pronto en redes”, subraya.

Dueñas y una invitación para traer un poco de paz al corazón

El conferencista espera que el público que asiste a su charla se lleve “un poquito más de paz en el corazón”. “Yo creo que el ser humano vive autocastigándose demasiado sin necesidad, creo que vivimos enfocándonos siempre en lo equivocado. Esta es una sociedad en la que la tecnología, el entorno y etcétera nos ha llevado mucho a concentrarnos más en vivir por nuestro ego, que en vivir por nuestra paz”, menciona.

En este sentido, indica que vivir por el ego “es muy peligroso”, ya que “cuando vives por el ego, vives reaccionando a cualquier cosa que lo ataca”.

“Y vivir por tu paz es diferente. La persona que está buscando paz no reacciona a las cosas sin importancia. Trabajas diferente. Normalmente la persona más valiosa no es la que siempre busca pelear, sino la que puede terminar la pelea y la persona que puede terminar la pelea es la que tiene paz. Yo espero que un poquito de esa paz sea la que se lleve la gente que vaya esa noche”, destaca.

Los temas de “Despierta tu fuego”

Dueñas también anticipa que en esta charla abordará temas como la pérdida, la búsqueda del propósito personal y el crecimiento personal.

“El crecimiento personal es eso, muy personal. Pero sí creo que a través de las experiencias de otras personas podemos aprender muchas cosas que nos van a servir a nosotros”, sostiene.

Consultado acerca de su propósito, Dueñas afirma que hoy es “el que Dios quiera”. “He dejado de tratar de guiar mi propia vida. En el momento en que he dejado de querer tener el control sobre todo lo que me pasa, he dejado que Dios tenga el control sobre las cosas que me suceden. Y creo que todo eso me ha llevado a este momento”, señala.

También indica que, a su criterio, hay dos preguntas que uno debe hacerse en la búsqueda del propósito personal: si lo que estás haciendo te hace feliz y si ayuda o sirve a los demás.

“Yo siento que lo que hago me hace muy feliz y creo que da un granito de arena para aportar un poco a la vida de los demás”, concluye.

Daniel Dueñas en Paraguay: datos a tener en cuenta