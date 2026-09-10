Cartelera de teatro: “Emergencias” vuelve a escena con una nueva dosis de humor

“Emergencias”, la comedia que reúne en escena a Enrique Pavón, Gustavo Corvalán, Dani Wuyk, Leti Panambi Sosa y Milagros Walter, vuelve desde este viernes 11 al escenario del Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe).

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La obra presenta a una particular sala de emergencias, donde nada funciona como debería: un excéntrico staff médico deberá enfrentarse a los casos más insólitos, absurdos e inesperados, desatando una cadena de situaciones que mantienen las risas de principio a fin.

Las funciones serán este viernes y sábado a las 21:00, y el domingo a las 20:00. Las entradas se pueden adquirir en Ticketea, con precios desde G. 80.000.

Por las calles del sur

Unipersonal que propone un recorrido de 50 minutos por la vida de una mujer, desde su nacimiento hasta su vejez. Giros humorísticos, curvas sorpresivas y una mirada poética sobre la cotidianeidad, promete esta puesta que explora los cambios, el crecimiento y los sueños.

Lugar: Sala La Correa (Gral. Díaz c/ Don Bosco)

Libreto: Pablo Di Génova

Actúa: Marcela Gilabert

Función: jueves a las 20:00

Entradas: Anticipadas 2 por G. 120.000 al (0961) 335-191. En puerta: G. 80.000.

Fardo guýpe

Un viejo veterano de la Guerra de la Triple Alianza, un jovial cantautor con alma de poeta y un joven revolucionario que terminó en los yerbales después de huir en un golpe fallido narran sus historias por medio de su labor, sus recuerdos, sus cantos, y sus agonías.

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Lugar: Sala La Correa (Gral. Díaz c/ Don Bosco)

Libreto: basado en los textos de Rafael Barret

Dirección: Nelson Viveros

Actúan: Hernán Melgarejo, Carlos Díaz y Dante Zorrilla

Función: sábado a las 21:00

Entradas: G. 50.000 y 2 x G. 80.000. Reservas al (0985)771-252.

TIAtro en corto

Ciclo de teatro breve que ofrece en esta edición cuatro obras: “¿Todavía sabremos entrar por la ventana?”, “Objetos perdidos”, “Rollitos primavera” y “Venta de garaje”.

Lugar: TIA (Avda. España c/ San José)

Funciones: viernes a las 20:00, 20:30, 21:00 y 21:30

Entradas: individuales por obra cuestan G. 25.000. El combo para ver las cuatro puestas cuesta G. 80.000 para público en general y G. 60.000 para alumnos del TIA. Se pueden adquirir al individuales por obra cuestan G. 25.000. El combo para ver las cuatro puestas cuesta G. 80.000 para público en general y G. 60.000 para alumnos del TIA. Se pueden adquirir al https://wa.link/vnhe9t

Primavera oscura

Ciclo de teatro breve centrado en el suspenso y la psique humana En cada función, el público podrá disfrutar de tres obras independientes bajo la premisa “florecer también puede doler”. Las obras que se presentan son: “El cuidador”, “Amor condríaco” y “Noelia”.

Lugar: TIA (Avda. España c/ San José)

Funciones: domingo a las 19:00 y 20:30.

Entradas: Las entradas anticipadas cuestan G. 70.000 y se pueden adquirir a través del (0981) 135-047. En puerta costarán G. 80.000. Para estudiantes, G. 50.000.

A tener en cuenta: Las obras son aptas para mayores de 16 años.

Gorila

El escape de un gorila del zoológico cruza los destinos de Gloria, Esteban y Darío para siempre. A medida que los personajes toman decisiones y se enfrentan a sus consecuencias, descubren que cualquier intento de huida siempre los llevará al mismo lugar.

Lugar: Casa Sigilos (Palma 751)

Libreto y dirección: Nicolás Sotomayor, en colaboración con Sigilos Teatro Experimental

Actúan: Jackie Neumann, Fran Fonseca, Andrés Capurro y Angie Pedrozo

Funciones: viernes 20:30 y domingo 20:00

Entradas: Anticipadas a G. 80.000 al (0984) 926-499. En puerta cuestan G. 100.000.

A tener en cuenta: Recomendado para mayores de 18 años. Contiene juegos de luces intensas/estroboscópicas y sonidos a alto volumen que pueden afectar a personas con sensibilidad auditiva o visual.

Radojka

¿Qué estarías dispuesto a hacer para no perder tu trabajo? Esta comedia presenta a dos mujeres que, frente a una situación desesperada, se ven obligadas a tomar una decisión tan radical como disparatada para conservar su trabajo.