Palma Joven 2026 fue postergada: los motivos y la nueva fecha de la feria en Asunción

Palma Joven 2026 fue postergada: los motivos y la nueva fecha de la feria en Asunción

Palma Joven 2026, la edición especial de la Feria Palmear por el Día de Juventud, prevista para este sábado 19 fue postergada para una nueva fecha. En esta nota te contamos el motivo y cuándo será este festejo en el centro de Asunción.