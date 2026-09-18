Palma Joven 2026 fue postergada: los motivos y la nueva fecha de la feria en Asunción

Palma Joven 2026 no se realizará este sábado, en el marco de la Feria Palmear, como inicialmente estaba previsto. A través de las redes sociales, la organización anunció la postergación del evento debido al pronóstico de lluvias para este fin de semana.
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“Buscando cuidar la seguridad de todos los asistentes, artistas, expositores y equipo técnico reprogramamos el evento Palma Joven”, señala el comunicado, publicado por los organizadores de la Feria Palmear.
La nueva fecha de Palma Joven 2026 será el próximo sábado 26 de septiembre. “Queremos que la experiencia al aire libre en Calle Palma, con todas las oportunidades previstas, se disfruten y aprovechen al 100% de forma integral”, añade el anuncio.
Está previsto que el evento cuente con una feria de oportunidades, con presencia de embajadas y organismos internacionales con información sobre becas.
¿Quiénes actuarán en Palma Joven 2026?
También se anunció la presencia de artistas nacionales como Kchiporros, Qmbia Juan, Talento de Barrio, el DJ Indio Rubio, entre otros.
Además estarán los cuatro ganadores del concurso para Bandas Emergentes: el Coro Campus UC, Mono con Chelo, Cuatro Quesos y The Wretches.
La feria Palma Joven 2026 será sobre la calle Palma, entre Independencia Nacional y 14 de mayo, de 11:00 a 23:00, con acceso libre y gratuito.