De El Kuelgue a Festi Feró: propuestas para celebrar la primavera en Asunción

Entre conciertos, fiestas, ferias y propuestas que cruzan distintas escenas musicales, el fin de semana ofrece varias opciones para salir al encuentro de la música y de otros públicos. Algunas actividades toman directamente la primavera como punto de partida, mientras otras se suman a este clima de celebración desde la música y la cultura independiente.

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Heineken Sessions Vol. 2

El Puerto de Asunción será escenario este sábado 19 de septiembre de la segunda edición de Heineken Sessions, una jornada que reunirá a artistas de Paraguay y Argentina. La principal atracción será la banda argentina El Kuelgue, que llegará al país para compartir escenario con Mavi, Kita Pena y The Crayolas. La musicalización estará a cargo de Goldie Oldie.

El encuentro comenzará así a tomar el pulso de la temporada con una propuesta centrada en la música en vivo y el encuentro entre distintas generaciones y escenas. Las entradas generales tienen un costo de G. 235.400 y están disponibles a través de Ticketea.

Ciclo ART Dept. Vol. 2

Este viernes 18 de septiembre, Sacramento Brewing Co. recibirá el segundo volumen del Ciclo ART Dept., una serie de siete encuentros que busca generar nuevos espacios de conexión, intercambio y proyección para la música paraguaya.

La jornada reunirá a Doly Flackko, Clúster, Zé Pequeña, Cero* y Pabloxo, entre otros, ampliando una propuesta que pone en diálogo a diferentes exponentes de la escena regional y local. Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketea, con precios desde G. 125.000 más servicio en su segunda fase de venta.

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“Floreciendo en el asfalto”, en La Chispa

La Chispa, ubicada sobre Garibaldi entre Palma y Presidente Franco, propone recibir la primavera con “Floreciendo en el asfalto”, un encuentro que combina música y ambiente festivo. La actividad será este sábado 19 de septiembre desde las 17:00 y contará con la participación de Caja Blanda, Marginados, Akango y Estación 12, además de la musicalización de Fer Bogarín DJ.

La propuesta toma la idea de florecer en medio de la ciudad como punto de partida para una jornada de encuentro, con artistas de distintas vertientes de la escena local.

Festi Feró vuelve a Plaza Italia

También el sábado 19, la Plaza Italia será punto de encuentro para una nueva edición del Festi Feró, evento independiente que reunirá música, feria y talleres desde las 17:00. La programación musical tendrá a las bandas paraguayas Mi Sueño Póstumo, Mandi’o y Sukeban, además de la participación de la agrupación argentina Pieris Japónica.

El encuentro mantiene su modalidad de aporte sugerido, con una contribución de G. 20.000, aunque cada persona puede aportar más o menos de acuerdo con sus posibilidades. La actividad se desarrollará en la Plaza Italia, ubicada sobre Ygatimí entre 15 de Agosto y 14 de Mayo.

“Flores & Beats”, con Hijas de Púa

La primavera también llegará a través de las bandejas de las selectoras de Hijas de Púa, colectiva que presenta este viernes 18 de septiembre “Flores & Beats: baile primaveral”. La propuesta busca dar la bienvenida a la nueva estación mediante una noche de música y baile, con la participación del colectivo y de Leila Budz como invitada especial.

La jornada incorporará además una feria de plantas y flores a cargo de El Vivero de la Tía, sumando un componente vinculado directamente con la temporada. El encuentro será en el local Pikó Estudio (México 732) desde las 21:30. Las entradas tienen un costo de G. 25.000.