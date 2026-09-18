Música
18 de septiembre de 2026 a la - 08:00

De El Kuelgue a Festi Feró: propuestas para celebrar la primavera en Asunción

Hombre con abrigo observa a una multitud disfrutando la música de El Kuelgue en una noche primaveral.
El Kuelgue, banda argentina que será la principal atracción del Heineken Sessions Vol. 2.Gentileza

La llegada de la primavera encuentra a Asunción con una agenda cargada de música, encuentros y propuestas. Desde fiestas y sesiones con artistas locales e internacionales hasta ferias y espacios de intercambio, estos son algunos de los eventos que invitan a celebrar el cambio de estación y el espíritu joven este fin de semana.

Por ABC Color
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Entre conciertos, fiestas, ferias y propuestas que cruzan distintas escenas musicales, el fin de semana ofrece varias opciones para salir al encuentro de la música y de otros públicos. Algunas actividades toman directamente la primavera como punto de partida, mientras otras se suman a este clima de celebración desde la música y la cultura independiente.

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Heineken Sessions Vol. 2

El Puerto de Asunción será escenario este sábado 19 de septiembre de la segunda edición de Heineken Sessions, una jornada que reunirá a artistas de Paraguay y Argentina. La principal atracción será la banda argentina El Kuelgue, que llegará al país para compartir escenario con Mavi, Kita Pena y The Crayolas. La musicalización estará a cargo de Goldie Oldie.

El encuentro comenzará así a tomar el pulso de la temporada con una propuesta centrada en la música en vivo y el encuentro entre distintas generaciones y escenas. Las entradas generales tienen un costo de G. 235.400 y están disponibles a través de Ticketea.

Tres hombres, uno con camisa negra, otro con camiseta azul clara y uno más con chaqueta gris, posan sonrientes en un fondo neutro.
El Kuelgue llegará desde Argentina para presentarse este sábado 19 en el Puerto de Asunción.

Ciclo ART Dept. Vol. 2

Este viernes 18 de septiembre, Sacramento Brewing Co. recibirá el segundo volumen del Ciclo ART Dept., una serie de siete encuentros que busca generar nuevos espacios de conexión, intercambio y proyección para la música paraguaya.

La jornada reunirá a Doly Flackko, Clúster, Zé Pequeña, Cero* y Pabloxo, entre otros, ampliando una propuesta que pone en diálogo a diferentes exponentes de la escena regional y local. Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketea, con precios desde G. 125.000 más servicio en su segunda fase de venta.

LACOFRUT, con camiseta blanca y pantalones cortos brillantes, canta sosteniendo un micrófono en un escenario iluminado.
Zé Pequeña formará parte de la segunda edición del Ciclo ART Dept., este viernes 18 en Sacramento Brewing Co.

“Floreciendo en el asfalto”, en La Chispa

La Chispa, ubicada sobre Garibaldi entre Palma y Presidente Franco, propone recibir la primavera con “Floreciendo en el asfalto”, un encuentro que combina música y ambiente festivo. La actividad será este sábado 19 de septiembre desde las 17:00 y contará con la participación de Caja Blanda, Marginados, Akango y Estación 12, además de la musicalización de Fer Bogarín DJ.

La propuesta toma la idea de florecer en medio de la ciudad como punto de partida para una jornada de encuentro, con artistas de distintas vertientes de la escena local.

Cinco personas posan en un entorno tenue; una lleva gorra y camiseta Nike, otros lucen accesorios y expresiones diversas.
Caja Blanda será una de las propuestas musicales de “Floreciendo en el asfalto”, este sábado 19 en La Chispa.

Festi Feró vuelve a Plaza Italia

También el sábado 19, la Plaza Italia será punto de encuentro para una nueva edición del Festi Feró, evento independiente que reunirá música, feria y talleres desde las 17:00. La programación musical tendrá a las bandas paraguayas Mi Sueño Póstumo, Mandi’o y Sukeban, además de la participación de la agrupación argentina Pieris Japónica.

El encuentro mantiene su modalidad de aporte sugerido, con una contribución de G. 20.000, aunque cada persona puede aportar más o menos de acuerdo con sus posibilidades. La actividad se desarrollará en la Plaza Italia, ubicada sobre Ygatimí entre 15 de Agosto y 14 de Mayo.

Cuatro personas recostadas sobre fondo blanco, luciendo camisetas blancas con detalles rosas, en una atmósfera artística y relajada.
Mi Sueño Póstumo integrará la programación musical de la nueva edición del Festi Feró, en Plaza Italia.

“Flores &amp; Beats”, con Hijas de Púa

La primavera también llegará a través de las bandejas de las selectoras de Hijas de Púa, colectiva que presenta este viernes 18 de septiembre “Flores & Beats: baile primaveral”. La propuesta busca dar la bienvenida a la nueva estación mediante una noche de música y baile, con la participación del colectivo y de Leila Budz como invitada especial.

La jornada incorporará además una feria de plantas y flores a cargo de El Vivero de la Tía, sumando un componente vinculado directamente con la temporada. El encuentro será en el local Pikó Estudio (México 732) desde las 21:30. Las entradas tienen un costo de G. 25.000.

Cuatro mujeres sonrientes posan en un estudio con fondo azul, una con blusa amarilla y otra con top de bañador, disfrutando el momento.
Hijas de Púa propone recibir la primavera con música y baile en “Flores & Beats”, este viernes 18.