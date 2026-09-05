Palma Joven 2026: ¿cuándo será la feria y qué artistas actuarán?

En una conferencia de prensa este sábado fue presentada oficialmente la tercera edición de la feria artística Palma Joven, un evento anual que celebra en la emblemática calle Palma de la ciudad de Asunción el Día de la Juventud y la llegada de la primavera.

La edición 2026 del evento tendrá lugar el próximo sábado 19 de septiembre entre las 11:00 y las 23:00, y contará con actuaciones de varios artistas, puestos comerciales y opciones gastronómicas.

Durante la conferencia de prensa de hoy, la ministra de la Secretaría Nacional de la Juventud, Salma Agüero, comentó que este año el evento también incluirá una “feria de oportunidades” con presencia de embajadas y organismos internacionales que proveerán información sobre chances de becas.

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El objetivo es que la feria “sea una experiencia en la que no solo podamos tener entretenimiento, sino también los jóvenes puedan encontrar oportunidades”, dijo la ministra Agüero.

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Kchiporros encabeza el cartel

Durante el anuncio de hoy fueron confirmados algunos de los artistas que estarán presentes en el evento como Kchiporros, Cumbia Juan, Talento de Barrio o el DJ Indio Rubio.

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Otros artistas serán anunciados en los próximos días, afirmó la ministra.

Esperan llegar a 100.000 personas

Según comentó la titular de la Secretaría de la Juventud, las dos ediciones anteriores de Palma Joven reunieron a aproximadamente 50.000 y 60.000 personas en el microcentro de Asunción, respectivamente.

Según dijo, la estimación es que la edición de este año alcance o incluso supere una concurrencia de 100.000 personas.