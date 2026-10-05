Elenco Artístico Anástasi abre convocatoria para una producción de teatro musical

La convocatoria está dirigida a cantantes, actores y bailarines que cuenten con condiciones para el canto, la actuación y el movimiento escénico. En esta instancia preliminar, el elenco busca conocer la voz, presencia, capacidad interpretativa y potencial artístico de las personas interesadas en formar parte del proyecto.

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El título del espectáculo todavía no será anunciado, debido a que se encuentra en proceso de formalización la licencia internacional correspondiente. Una vez concluido ese proceso, se dará a conocer la obra que será llevada a escena en Asunción.

Para participar de la preselección, los postulantes deberán completar un formulario y adjuntar un video de canto de entre 60 y 90 segundos, un video de actuación de la misma duración y una fotografía reciente de rostro. Los videos pueden estar alojados en Google Drive o YouTube, pero es necesario verificar que los enlaces permitan el acceso a cualquier persona que tenga el vínculo.

Los materiales serán utilizados para esta primera instancia de evaluación. Las personas seleccionadas posteriormente serán contactadas para avanzar a una audición presencial, que contemplará canto, actuación y baile y cuyo lugar será comunicado oportunamente. Completar el formulario no garantiza el acceso a esta segunda etapa ni implica la asignación de un personaje o papel dentro de la producción.

La organización solicita que los videos sean grabados en formato horizontal, con el celular colocado de frente y sobre un soporte estable. Tanto el rostro como el cuerpo deben verse con claridad, con iluminación frontal y un fondo neutro, evitando elementos que puedan distraer.

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También se recomienda utilizar ropa sencilla que permita apreciar la expresión y el movimiento corporal, sin recurrir a caracterizaciones, maquillaje especial o vestuario de personajes. El material debe realizarse en una sola toma, sin filtros, efectos, cortes ni edición, y con buena calidad de sonido para que puedan escucharse claramente tanto la voz como el acompañamiento musical.

Las postulaciones estarán habilitadas hasta el 31 de octubre de 2026, a las 23:59. El formulario de inscripción se encuentra disponible en https://forms.gle/mNRUAXe5tKUUTBm46. Para consultas, los interesados pueden comunicarse al correo elencoanastasi@gmail.com.