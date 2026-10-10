Cultura
10 de octubre de 2026 a la - 17:55

“La casa de Bernarda Alba”, obra teatral suma una función extra para este domingo

Mujer en primer plano con velo oscuro, mirada concentrada y manos levantando el velo en un ambiente teatral iluminado.
Meche Rivas encarna a Bernarda en esta versión de la obra de Federico García Lorca, 'La casa de Bernarda Alba', dirigida por Roberto Cardozo.Gentileza

“La casa de Bernarda Alba”, la clásica obra teatral escrita por Federico García Lorca, subió a escena en una versión dirigida por Roberto Cardozo. La puesta se presenta los martes, pero sumó una función extra para este domingo 11 de octubre.

Por ABC Color
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La obra teatral “La casa de Bernarda Alba” celebró su estreno el pasado martes en la sala La Correíta y ya cuenta con entradas agotadas para este 13 de octubre. Por esta razón, la puesta dirigida por Roberto Cardozo sumó una función extra para este domingo a las 20:00.

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La puesta propone un acercamiento a la poderosa historia de Bernarda Alba y sus hijas, encerradas en una casa donde las normas, el luto, la autoridad y las apariencias se convierten en fuerzas que condicionan sus vidas.

A través de estos personajes femeninos, el dramaturgo español Federico García Lorca construye un universo marcado por el deseo, la represión, los mandatos sociales, los conflictos familiares y la búsqueda de libertad.

La obra cuenta con las actuaciones de Marisa Cubero, Meche Rivas, Jazmín Mello, Leticia Sosa Luraghi, Kiara Nicora, Gabriela Báez, Jannine Lesme, Anna Wickzén y Rebeca Salemma.

¿De qué trata la obra “La casa de Bernarda Alba”?

La trama de la obra presenta a Bernarda, quien tras la muerte de su segundo marido, impone a sus hijas un estricto periodo de luto y encierro. La casa se transforma en un espacio donde chocan las normas impuestas y los deseos personales.

En ese ambiente cerrado, las diferencias entre las hermanas, los celos, las frustraciones y aquello que no puede decirse abiertamente van creciendo hasta alcanzar una intensidad dramática inevitable.

Elenco en escena, con vestimenta teatral y expresiones serias, ambientados en un escenario iluminado.
Jazmín Mello interpreta a Poncia en la obra teatral 'La casa de Bernarda Alba'.

Funciones y entradas para ver esta versión de la obra de Federico García Lorca

Además de la función de este domingo a las 20:00, la obra “La casa de Bernarda Alba” se seguirá presentando los martes 20 y 27 de octubre a las 20:00 en La Correíta (Gral. Díaz c/ Don Bosco).

Las entradas anticipadas cuestan G. 70.000 y se pueden solicitar al (0983) 386-166. En puerta cuestan G. 100.000.