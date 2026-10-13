Moratoria revocada: una obra interdisciplinaria donde el público es parte

Pensada primero como un territorio de encuentro entre artistas de distintos lenguajes, la obra se abre luego a la comunidad. Esta instalación inmersiva reúne fotografía conceptual, luces, videoarte, mapping, música en vivo y performance. La participación del público es fundamental: se lo invita a recorrer el espacio e integrarse a él.

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Quienes asistan podrán, además, tomar fotos y grabar videos sin restricciones para compartirlos en redes sociales, de modo que la problemática circule, se nombre y movilice a la sociedad. El dolor se aborda desde la metáfora y no desde la imagen directa; su emblema es un mosquitero roto, símbolo del resguardo y del descanso protegido que se resquebrajan.

Un equipo multidisciplinario al servicio de la reflexión

Moratoria Revocada es una obra performática e interdisciplinaria concebida por el fotógrafo y artista visual Luis Vera, en colaboración con Julie Herndon, compositora estadounidense. La propuesta convoca, en un gesto solidario, a artistas de distintas disciplinas: Paola Ferraro en coreografía; Mica Martínez, Ilse Riveros, Ruth López, Malu y Florencia Amarilla en performance.

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“Creamos este espacio para que haya un encuentro sobre un tema tan crítico al que debemos atender. Quiero que la gente se mueva y se conmueva, que tome fotos y videos con libertad y los comparta. Es un primer paso, mínimo, para hacer algo juntos frente a la situación de niñas y jóvenes con moratoria revocada”, resumió Luis Vera.

El afiche es una creación de Celeste Prieto; Edith Correa, directora de Espacio E, asesora en producción; Juanchi Franco en videoproyecciones; Nicolás Domínguez y Elvis Gauto en video; Fran Villalba en montaje de sonido; y Silvia Sevilla y Mili Rojas en diseño gráfico. La asesoría médica estuvo a cargo de la Dra. María Emilia Aquino Cardozo, especialista en Pediatría y Adolescencia.

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Vera refiere que en 2022 conoció a Julie Herndon durante una residencia artística en la Cité Internationale des Arts en París, a la que accedió tras obtener el Premio Bayard de Fotografía. “A partir de ese año mantuvimos conversaciones sobre nuestros procesos artísticos. Como artista de gran sensibilidad, le mostré el borrador de la obra en la que trabajaba sobre el embarazo adolescente”, dijo el artista.

Fue allí que la invitó a colaborar e fueron construyendo a partir de ideas, lecturas, imágenes y sonidos que resultaron en esta propuesta, para la cual ella viene a Asunción a presentarla con el apoyo de la Universidad Cal Poly, donde es docente.

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La producción cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC), así como con el respaldo de la California Polytechnic State University, San Luis Obispo (Cal Poly), el Centro de Documentación y Estudios (CDE) y el Centro Cultural de España en Juan de Salazar (CCEJS). Asimismo, cuenta con la colaboración de Planetario Films y la Casa Bicentenario de las Artes Visuales del CCR El Cabildo.

El concepto de la “moratoria revocada”

Según datos publicados en 2024, cada día se registran en Paraguay un promedio de 25 nacimientos de madres menores de edad; más de uno por día corresponde a niñas de entre 10 y 14 años. El título alude al concepto de moratoria social, que el psicoanalista Erik Erikson formuló como moratoria psicosocial y que el sociólogo argentino Mario Margulis desarrolló en el estudio de las juventudes: el tiempo que una sociedad concede a niñas, niños y jóvenes para jugar, aprender, explorar su identidad y postergar las responsabilidades adultas. Cuando una niña es obligada a ser madre, ese tiempo le es revocado.

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Sobre las y los creadores

Julie Herndon (Washington, 1989) es compositora, intérprete y artista sonora. Su trabajo explora el vínculo entre el cuerpo humano, el sonido y la tecnología; su música electroacústica ha sido elogiada por medios como Kulturpunkt, Tages-Anzeiger y San Francisco Classical Voice. Su obra se ha presentado en la Bienal de Múnich, Musica Nova Helsinki, el Festival Música Estranha (Brasil) y el Festival MATA (Nueva York).

Ha recibido encargos de EMPAC, National Sawdust, New Music USA y Chamber Music America, y ha realizado residencias en Yaddo, Djerassi y la Cité Internationale des Arts en París. Actualmente es profesora adjunta de Tecnología Musical y Composición en Cal Poly.

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Luis Vera (Asunción, 1961) es fotógrafo, artista visual y director de la Casa Bicentenario de las Artes Visuales. Estudió Comunicación Social, Antropología Social y Derecho, y cursó diplomados en Fotografía y en Crítica y Curaduría de Arte en Node Center (Berlín). Expone desde 1982 en Paraguay, América y Europa, y su obra integra la Bienal de Curitiba 2026.

Obtuvo el Premio Bayard de Fotografía 2020, el cual le permitió realizar una residencia en la Cité Internationale des Arts en París. Desde hace años trabaja en obras de contenido social: Ni opresores ni siervos (2004), sobre campesinos en nuevos asentamientos; Cautivas (2007), sobre guaraníes en condiciones de esclavitud moderna en el Alto Parapetí (Bolivia), cuyos protagonistas lograron cambios en sus vidas; Antiguos sueños de mujeres kichwas (2008), sobre mujeres indígenas del Amazonas ecuatoriano; Erami isocai (2014) y Seguimos vivos, ahora usamos ropa (2024), sobre los ayoreos en aislamiento voluntario; y Trabajadoras! (2018), sobre la lucha de las trabajadoras domésticas por el salario mínimo y sus derechos laborales.