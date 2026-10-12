Carapeguá: MEC autoriza la apertura de una escuela de música

El MEC, a través de la Dirección General de Educación en el Arte, emitió la Resolución DGEA Nº 144/2026, por la cual se autoriza oficialmente la apertura y el funcionamiento de la Escuela de Música “Villa del Sol”, perteneciente a la Asociación de Hermanas Misioneras Redentoristas y ubicada en el barrio María Auxiliadora de Carapeguá.

La oferta formativa abarca materias teóricas y prácticas, como Lenguaje Musical, además de diversas especialidades instrumentales y vocales: Guitarra Popular, Guitarra Eléctrica, Requinto, Arpa Paraguaya y Teclado Electrónico.

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Asimismo, se prevé la formación en Piano Popular, Bajo Eléctrico, Bandoneón, Acordeón, Canto Popular, Batería, Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo, Piano Clásico y Guitarra Clásica.

La disposición también faculta formalmente a la escuela a expedir títulos y certificados de estudio a los alumnos que completen los planes académicos correspondientes. Los egresados de la institución obtendrán el título de profesor en las disciplinas en las que se hayan formado.

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Como directora de la institución fue designada la licenciada Matilde González.

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La Escuela de Música “Villa del Sol” venía funcionando mediante un convenio con la Municipalidad local, que cuenta con la Escuela Municipal de Música “Juan Manuel Ávalos–Kangue Herrero”, la cual volverá a estar bajo la administración municipal.