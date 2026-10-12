Artes Plásticas
12 de octubre de 2026 a la - 17:09

Carapeguá: MEC autoriza la apertura de una escuela de música

La Escuela de Música “Villa del Sol”, ubicada en el barrio María Auxiliadora de Carapeguá, fue habilitada por el MEC.
La Escuela de Música “Villa del Sol”, ubicada en el barrio María Auxiliadora de Carapeguá, fue habilitada por el MEC.emilce ramirez

CARAPEGUÁ. El MEC autorizó la apertura y el funcionamiento de la Escuela de Música “Villa del Sol”, de la Asociación de Hermanas Misioneras Redentoristas, en este municipio.

Por Emilce Ramírez
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El MEC, a través de la Dirección General de Educación en el Arte, emitió la Resolución DGEA Nº 144/2026, por la cual se autoriza oficialmente la apertura y el funcionamiento de la Escuela de Música “Villa del Sol”, perteneciente a la Asociación de Hermanas Misioneras Redentoristas y ubicada en el barrio María Auxiliadora de Carapeguá.

La escuela de música Villa del Sol ofrece formación en diversas especialidades en Carapeguá.
La escuela de música “Villa del Sol” ofrece formación en diversas especialidades en Carapeguá.

La oferta formativa abarca materias teóricas y prácticas, como Lenguaje Musical, además de diversas especialidades instrumentales y vocales: Guitarra Popular, Guitarra Eléctrica, Requinto, Arpa Paraguaya y Teclado Electrónico.

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Asimismo, se prevé la formación en Piano Popular, Bajo Eléctrico, Bandoneón, Acordeón, Canto Popular, Batería, Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo, Piano Clásico y Guitarra Clásica.

La disposición también faculta formalmente a la escuela a expedir títulos y certificados de estudio a los alumnos que completen los planes académicos correspondientes. Los egresados de la institución obtendrán el título de profesor en las disciplinas en las que se hayan formado.

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Como directora de la institución fue designada la licenciada Matilde González.

La licenciada Matilde González fue designada directora de la Escuela de Música “Villa del Sol” de Carapeguá.
Matilde González fue designada directora de la Escuela de Música “Villa del Sol” en Carapeguá.

La Escuela de Música “Villa del Sol” venía funcionando mediante un convenio con la Municipalidad local, que cuenta con la Escuela Municipal de Música “Juan Manuel Ávalos–Kangue Herrero”, la cual volverá a estar bajo la administración municipal.