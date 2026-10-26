Semana de las Industrias Culturales en Paraguay: fechas y qué eventos van a ser parte

“Por una semana, Paraguay será la capital de las industrias culturales”, señaló hoy la ministra Adriana Ortiz, de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), al anunciar esta Semana de las Industrias Culturales en Paraguay.

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La misma se llevará a cabo del 17 al 22 de noviembre y acogerá a diversos eventos internacionales como el MICSUR (Mercado de Industrias Culturales del Mercosur), el Encuentro Iberoamericano de Marca País, el Mercado Audiovisual Entre Fronteras (MAEF), el Encuentro Futuros y la Feria Palmear.

Ortiz señaló que a través de esta semana se buscará “demostrar el desarrollo económico que puede brindar todo el sector a la región”. Recordó además que se trata de una industria “sin chimeneas”.

“Es una economía que está latiendo, es una economía que produce muchísimo alrededor de todo el país. Paraguay tiene gestores, artistas, eventos culturales de gran relevancia y hoy como país necesitamos más datos para pisar más fuerte y seguir exportando lo que tenemos aquí”, añadió la titular de la SNC.

Ortiz destacó además que en estos encuentros internacionales estarán “grandes referentes que van a visitarnos y conocer lo mejor que tenemos”.

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Foro Iberoamericano de Marca País, en el marco de la Semana de Industrias Culturales

Eduardo Gustale, viceministro de Rediex (Red de Inversiones y Exportaciones), detalló que durante dicha semana Paraguay albergará al Foro Iberoamericano de Marca País, que reunirá a delegaciones de 15 países.

“Paraguay va a ejercer la presidencia pro témpore de este Consejo Iberoamericano de Marcas País (CIMAP) y vienen a Paraguay a unirse, conocer y desarrollar este concepto tan interesante para que cada uno de los países en Iberoamérica puedan impulsar sus propias marcas”, indicó Gustale.

Añadió que, en el marco de este encuentro, también tendrán espacios para que cada uno de los licenciatarios de Marca País en Paraguay puedan aprender, puedan desarrollarse y puedan desarrollar sus propios productos y marcas.

Mercado Audiovisual Entre Fronteras (MAEF), con delegaciones de cuatro países

Natalia Fuster, directora ejecutiva del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), también anunció la realización del Mercado Audiovisual Entre Fronteras (MAEF), en el marco de dicha semana.

Destacó que Paraguay este año es el anfitrión del evento y afirmó que para el INAP “es un hermoso desafío” poder articular este evento con el MICSUR, reuniendo en este evento a delegaciones de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Fuster señaló que durante el MAEF, del 19 al 22 de noviembre, tendrán “sesiones de pitch, rondas de negocios uno a uno, paneles, clases magistrales y espacios de formación que están diseñados para conectar a los creadores con los compradores, distribuidores, ver qué plataformas van a poder articular entre países”.

Resaltó que los participantes del MAEF también podrán aprovechar el contexto del MICSUR para conectar con otros países.

Encuentro Iberoamericano Futuros, diálogos para pensar en los próximas décadas

Laura Mesa, directora del Centro Cultural de España en Asunción “Juan de Salazar”, anunció que la institución y la cooperación española se sumarán a esta Semana de las Industrias Culturales con la realización del Encuentro Iberoamericano Futuros.

“Durante tres días nos van a acompañar especialistas de Perú, de Colombia y, por supuesto, de Paraguay y de España, de Uruguay, de Brasil también para abrir un espacio de diálogo estratégico en torno al futuro de la cultura”, detalló.

Agregó que en este encuentro se podrá debatir con especialistas de todo el mundo acerca del desafío de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, las nuevas formas de gestión cultural, cómo gestionar los espacios culturales del futuro, etc.

“Vamos a tener también la presentación del informe de Pisa sobre la lectura, contaremos con los especialistas de todos los programas Iber y, bueno, una larga lista de espacios de diálogo, de formación, pero sobre todo de intercambio de experiencias en ese intento de aprender de experiencias y casos de éxitos de nuestros colegas de otros países”, acotó.

Esta actividad se llevará a cabo del 18 al 20 de noviembre en el Centro Cultural de España en Asunción (Herrera c/ Tacuary).

Feria Palmear, con representación de todos los departamentos del país

Roger Careaga, de la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA), anunció una edición especial de la Feria Palmear para el próximo 21 de noviembre. La misma contará con representantes de los 17 departamentos del país, quienes estarán mostrando la gastronomía, la cultura y la artesanía de cada región.

“En un día vamos a tener resumido lo que es Paraguay, para que puedan venir la gente de Paraguay y también los extranjeros”, expresó Careaga. Detalló que en dicha jornada, la Feria Palmear será desde las 11:00 hasta la medianoche.

¿Cuántas personas llegarán a Paraguay con las delegaciones?

Ortiz estimó que más de 2.000 invitados internacionales estarán llegando a Paraguay para los eventos de la Semana de las Industrias Culturales, además de generar una importante movilización de artistas y productores de distintas localidades del país.

Estimó que posiblemente unas 6.000 personas serán parte de las distintas actividades que se están organizando en dicha semana, en la que también se celebrará el vigésimo aniversario de la promulgación de la Ley Nacional de Cultura.