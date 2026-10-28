Gobernación busca las siete maravillas de Cordillera para potenciar el turismo

La Gobernación de Cordillera impulsa la campaña “Las 7 Maravillas de Cordillera”, una iniciativa que busca poner en valor la riqueza natural, histórica y cultural del departamento, además de promover sus atractivos turísticos y fortalecer la identidad de sus comunidades.

La propuesta invita a la ciudadanía a identificar y postular lugares emblemáticos que merecen mayor reconocimiento y difusión. La convocatoria está abierta desde el 16 de octubre hasta el 30 de noviembre, según el cronograma promocional.

La campaña contempla tres categorías:

maravillas naturales,

patrimonio histórico y religioso,

y atractivos turísticos y culturales.

Entre los sitios que pueden participar figuran cerros, saltos, arroyos, lagos, miradores naturales, iglesias, santuarios, monumentos, museos, centros históricos y construcciones representativas del departamento.

La iniciativa está dirigida a toda la ciudadanía, así como a municipios, instituciones educativas, entidades públicas y privadas, asociaciones, organizaciones, prestadores de servicios turísticos, artesanos y representantes del sector cultural.

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¿Cómo postular un atractivo a maravilla de Cordillera?

Los interesados deben ingresar al sitio web de la Gobernación, y completar el formulario oficial habilitado para las postulaciones. La propuesta debe incluir el nombre del lugar, su ubicación, la categoría correspondiente, una descripción de sus características y una reseña de su historia e importancia para Cordillera.

También se solicita adjuntar fotografías y un video de entre 30 segundos y un minuto, que permitan apreciar el atractivo y sus condiciones actuales. La organización tendrá en cuenta aspectos como la singularidad del sitio, su conservación, accesibilidad, valor patrimonial y potencial turístico.

Un requisito fundamental es que las postulaciones correspondan a lugares, bienes, obras o espacios físicos existentes dentro del departamento. Las tradiciones, fiestas, gastronomía, danzas, música y otros elementos del patrimonio cultural inmaterial podrán complementar la descripción de un sitio, pero no podrán presentarse como atractivos independientes.

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Promoción y puesta en valor

La selección contempla una primera revisión para verificar el cumplimiento de los requisitos, seguida de una evaluación técnica con criterios establecidos en el reglamento. Posteriormente, la ciudadanía participará en la elección final, de acuerdo con el proceso previsto por la organización.

Los lugares seleccionados recibirán placas conmemorativas y diplomas de reconocimiento, además de promoción a través de medios de comunicación, plataformas digitales y materiales oficiales. También se prevé su incorporación a mapas, contenidos y circuitos turísticos.

Según la presentación promocional, la Gobernación contempla impulsar mejoras en los sitios elegidos, con acciones vinculadas a la accesibilidad, los caminos y la señalización turística.

La selección final y publicación de los ganadores está prevista para el 10 de diciembre.

Con esta iniciativa, Cordillera busca destacar aquellos lugares que forman parte de su historia, su paisaje y su identidad, y convertirlos en puntos de mayor interés para visitantes y turistas.

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