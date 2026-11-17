Organizada por la Embajada de Italia en Paraguay, la iniciativa propone acercar al público a las tradiciones culinarias y los productos emblemáticos de ese país. Este año, el eje temático será “La cocina italiana, patrimonio de la UNESCO: territorios y sectores de excelencia”.

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La programación comenzará el miércoles 18 de noviembre, a las 11:00, con la apertura oficial y una demostración gastronómica a cargo del chef italiano Leonardo Fumarola, en el supermercado Hiperseis, ubicado sobre la avenida Dr. Guido Boggiani y Emilio Hassler.

El jueves 19, también a las 11:00, Fumarola ofrecerá una segunda presentación en Casa Rica de Distrito Perseverancia. En ambas jornadas, el chef preparará platos tradicionales de pasta italiana y habrá degustaciones para los asistentes.

Cocina italiana: demostraciones y degustaciones

Las actividades continuarán el jueves 26 de noviembre, a las 19:00, con una cata de vinos italianos en SAX Distrito Perseverancia. La propuesta incluirá una presentación de etiquetas de la Cantina Castello di Solfagnano y estará dirigida exclusivamente a invitados.

El cierre de la programación será el sábado 28 de noviembre, con el tradicional Mercatino di Natale, que se realizará de 12:00 a 23:00 en la sede Asunción de la Scuola Dante Alighieri. El mercadito navideño reunirá gastronomía, productos y tradiciones italianas en una jornada de ambiente familiar.

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Una celebración entre Italia y Paraguay

La Semana de la Cocina Italiana en el Mundo busca difundir la diversidad gastronómica de Italia y destacar el valor de sus tradiciones culinarias como parte de su identidad cultural. En esta edición, el enfoque estará puesto en los territorios y sectores de excelencia que conforman ese patrimonio, así como en la preservación y difusión de sus conocimientos, productos y preparaciones tradicionales.

“Es motivo de gran satisfacción dar la bienvenida a la Semana de la Cocina Italiana 2026, una iniciativa que va más allá de lo gastronómico y artesanal para afianzarse como un símbolo de fraternidad entre nuestros pueblos”, expresó Marcello Fondi, embajador de Italia en Paraguay.

A través de esta celebración, la Embajada de Italia busca fortalecer los vínculos de amistad e intercambio cultural entre ambos países, mediante la difusión de las expresiones gastronómicas y culturales italianas.