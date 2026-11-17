¿Qué pasaría si dos mujeres retratadas hace cinco siglos abandonaran sus cuadros para encontrarse con el mundo actual? Esa es la premisa de “Los banquetes de Da Vinci - Una comedia absurda para artistas hambrientos”, una propuesta teatral que toma como punto de partida el universo de Leonardo da Vinci para construir una sátira sobre el arte, la creación y el reconocimiento de quienes se dedican a ella.
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En la historia, las protagonistas escapan de sus pinturas y se dirigen a un banquete organizado en honor al célebre artista. A partir de esta situación, la obra despliega una trama de humor, intrigas y disparates, que también abre preguntas sobre quiénes tienen la posibilidad de crear, quién determina qué merece ser considerado arte y cuánto valor recibe el trabajo de los artistas en la sociedad.
La idea original pertenece a Andrea González Burgos, mientras que el libreto fue escrito por María Liz Barrios. Ambas comparten la codirección y las actuaciones, dando vida a los personajes que conducen esta aventura escénica.
Funciones en tres espacios
“Los banquetes de Da Vinci” tendrá presentaciones este miércoles 18 y jueves 19 de noviembre, a las 20:00, en la Sala La Correíta (General Díaz 1163). El viernes 20, también a las 20:00, la obra llegará a Tamo Comedor (República de Colombia 274).
Finalmente, el sábado 21 se realizará una presentación en la Casa de las Artes Visuales (Azara 845 entre Tacuary y Estados Unidos), con funciones a las 19:00, 20:00 y 21:00. Esta actividad será una performance de acceso gratuito.
Para las funciones con entradas, el costo anticipado es de G. 50.000. Las reservas se realizan al teléfono (0981) 516-720. Más información en la cuenta de Instagram @teatroinmersivopy.