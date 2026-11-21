Familias, grupos de amigos y visitantes de distintas edades participan este sábado de una nueva edición de la Noche de los Museos, que vuelve a abrir las puertas de espacios culturales y patrimoniales en Asunción y otros puntos del país. En los lugares visitados en la capital se pudo observar una importante concurrencia, con personas que aprovecharon la ocasión para acercarse a exposiciones y conocer propuestas diferentes.

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Por citar algunos espacios, en el Archivo Nacional, una de las muestras disponibles es “Cuatro tiempos de la República: las constituciones del Paraguay”, una exposición que invita a acercarse a distintos momentos de la historia política del país a través de sus textos constitucionales.

Por su parte, la Fundación Texo presenta “De lo visible al ‘yo’”, del cineasta Dominique Dubosc, una propuesta que reúne tres videoinstalaciones. En el Centro Cultural de España Juan de Salazar, la exposición “Ni un día sin actividad. Memoria documental de un archivo en ciernes” reúne cinco décadas de documentos, correspondencia, fotografías, materiales gráficos y obras para revisar la historia de la cooperación cultural entre España y Paraguay.

Más allá de las propuestas expositivas, la jornada también se vive como una oportunidad para compartir en familia y descubrir lugares que luego pueden convertirse en nuevos destinos culturales durante el año.

María Ayala llegó acompañada de sus dos hijos y contó que, desde sus comienzos, la Noche de los Museos se convirtió en su actividad favorita. Destacó que gracias a esta iniciativa pudieron conocer espacios que antes no visitaban y que, después de descubrirlos, intentan regresar con mayor frecuencia durante el año.

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David Sánchez, quien asistió con un grupo de amigos, consideró que se trata de una actividad necesaria, especialmente por su aporte al aprendizaje. También valoró la organización que se despliega en cada edición. Esta fue la tercera vez que participó del recorrido.

Estela Ojeda, que llegó junto a su marido, expresó su deseo de que la iniciativa continúe realizándose y destacó la importancia del arte para la sociedad. Para ella, encontrarse con diferentes obras y expresiones artísticas representa una oportunidad de conocimiento.

Una noche con propuestas en todo el país

La edición de este año tiene un significado especial, ya que marca los diez años de trabajo de la Asociación Noche de los Museos. La programación reúne a 81 museos y espacios participantes, con 49 de ellos en Asunción, además de propuestas en departamentos como Central, Alto Paraná, Itapúa, Paraguarí y Boquerón, entre otros.

En la capital, la lista incluye instituciones y espacios como el Museo de las Memorias, el Centro de Artes Visuales/Museo del Barro, el Museo Casa de la Independencia, el Centro Cultural de la República El Cabildo, la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional de Bellas Artes.

Fuera de Asunción también forman parte de la iniciativa el Museo Conmebol, en Luque; el Centro Cultural del Lago y El Cántaro BioEscuela Popular, en Areguá; el Museo de Itaipu Tierra Guaraní, en Alto Paraná; y las misiones jesuíticas de Itapúa, entre otros espacios.

Para facilitar los desplazamientos, la organización puso a disposición circuitos gratuitos de buses en Asunción y ciudades como Luque, Lambaré, Capiatá, San Lorenzo y Areguá. La actividad continuará hasta las 00:00, con acceso libre y gratuito a los espacios participantes.