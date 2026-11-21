Las voces, la música y el talento de nuevos cantantes serán protagonistas de una noche especial en la ciudad de Santa Rosa, Misiones, con el Concierto de Clausura del Taller de Canto Coral, organizado por la Fundación Sagrada Familia.

La presentación se realizará el martes 1 de diciembre, a las 20:30, en el templo parroquial de Santa Rosa de Lima. Será una oportunidad para que los participantes compartan con la comunidad el resultado de un proceso de formación marcado por el aprendizaje, la práctica y el trabajo en equipo a través del canto.

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Más que una presentación musical, el encuentro representará el cierre de una etapa de formación y el espacio para mostrar cómo, a través de la música, las voces individuales se unen para construir una expresión colectiva. Los participantes llevarán al escenario el fruto de su esfuerzo y dedicación, en una propuesta que busca acercar el arte y la cultura a las familias.

La actividad se desarrolla en el marco del proyecto Fondos de Cultura, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura. La entrada será libre y gratuita, por lo que la invitación está abierta a toda la ciudadanía para compartir una noche de arte, música y encuentro comunitario.