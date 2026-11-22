“En respeto a la memoria y los valores democráticos” se titula el comunicado publicado hoy por Cuenca, quien el pasado viernes fue designado como nuevo titular de la Secretaría Nacional de Cultura.

En los últimos días, varias personas cuestionaron su designación y reflotaron una serie de posteos realizados años atrás por Cuenca en su cuenta de la entonces red social Twitter, en defensa a la dictadura del Alfredo Stroessner.

“Ante la difusión de publicaciones de hace más de una década relacionadas con mi cuenta personal de X, considero importante expresar mi posición actual y expresar mis sinceras disculpas a quienes se hayan sentido afectados por aquellas expresiones, que no condicen en absoluto con los ideales con los que hoy comulgo”, señaló el titular de la SNC.

Agregó que condena “toda forma de autoritarismo y terrorismo de Estado”. “Reconozco las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, tal como lo estableció la Comisión de Verdad y Justicia”, añadió en el comunicado.

“Soy un convencido demócrata humanista, creo firmemente en el Estado social de derecho y en el papel de la cultura para fortalecer la memoria histórica, la pluralidad y los valores democráticos”, expresó.

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Cuenta señaló además que en su trayectoria como gestor cultural y luego en la función pública le permitió trabajar con personas de diferentes pensamientos, sin exclusiones. “Estas experiencias enriquecieron mi visión y reafirmaron mis convicciones”, acotó.

Juan Marcelo Cuenca promete una mesa de diálogo con víctimas y organizaciones de DD.HH.

Finalmente en su comunicado, señaló que como ministro de Cultura reafirma su compromiso con una gestión abierta y plural. “Ese compromiso se traducirá en hechos: convocaré a una mesa de diálogo con organizaciones de víctimas y de derechos humanos para trabajar juntos en una agenda de memoria histórica”, subrayó.

El comunicado fue compartido en la cuenta personal de Cuenca en Instagram y afirmó que se trata de su posición personal, “convencido que la cultura nos une y nos convoca a construir todos juntos, sin exclusiones”.

A partir de las críticas, el actual ministro de Cultura eliminó su cuenta en la red social X en la que aparecía como @TigreCuenca.