Tras confirmarse su nombramiento de Juan Marcelo Cuenca Torres como nuevo secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), usuarios en redes sociales demostraron su disconformidad y reflotaron antiguos mensajes y reposteos en los que Cuenca manifestaba su abierta simpatía hacia la dictadura de Alfredo Stroessner.

Entre los contenidos compartidos en 2013 y 2014 figuran reposteos sobre las reivindicaciones a los “35 años de progreso, crecimiento, orden y seguridad” del régimen, así como publicaciones alusivas al dictador.

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Mediante el Decreto Nº 7256, con fecha 20 de noviembre de 2026, el presidente de la República, Pedro Alliana, oficializó su nombramiento. La disposición establece que Cuenca asumirá el cargo con rango, honores y prerrogativas de ministro del Poder Ejecutivo, sustituyendo en la titularidad a Adriana Raquel Ortiz Semidei.

Su designación generó el inmediato rechazo y revelaron que en noviembre de 2014, Cuenca afirmó públicamente que “las obras de Stroessner fueron y serán irrepetibles” y calificó de “falta de objetividad” enfocar solo los aspectos oscuros del régimen. Asimismo, en junio de 2016 cuestionó en redes al entonces senador Eduardo Petta por haber propuesto retirar placas conmemorativas del dictador, calificando la iniciativa de “vyrorei total” y acusándolo de intentar destruir la memoria histórica del país.

Perfil académico y trayectoria profesional

Juan Marcelo Cuenca Torres es abogado y notario público egresado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), además de historiador, comunicador y gestor cultural. Cuenta con maestrías en Planificación y Conducción Estratégica Nacional, así como en Derecho Civil y Procesal Civil.

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Su trayectoria en la SNC comenzó en 2018 como director general de Comunicación Estratégica, asumiendo en 2019 de forma simultánea la Dirección General de Gabinete. Durante dicho periodo representó a la institución en encuentros internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y actualmente dirige el programa radial y televisivo “Paraguay Eterno”.

Nombramientos de Alliana, bajo la lupa ciudadana

La llegada de Cuenca a la Secretaría Nacional de Cultura se produce en un contexto de creciente control sobre las designaciones del presidente Pedro Alliana para las distintas instituciones del Estado.

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Este caso se suma a la reciente y corta designación de Hugo Vera en el Viceministerio de Transporte, quien debió apartarse del cargo a menos de 24 horas de haber asumido tras una entrevista radial en la que no supo responder el costo del pasaje público ni el porcentaje de subsidio estatal.