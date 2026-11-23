Los fondos para la restauración del templo San Buenaventura de Yaguarón y la antigua estación ferroviaria de Ybytymí, ubicados en el departamento de Paraguarí, están asegurados y no fueron afectados por la coyuntura nacional, informó la arquitecta Silvia Rey, de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

Ambas obras forman parte del Programa Tekorenda, cuentan con financiamiento de Itaipú Binacional y son fiscalizadas por Cultura. La restauración integral del templo de Yaguarón se extenderá hasta 2028, mientras se prepara su postulación como Patrimonio Mundial de la Unesco.

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Los trabajos incluyen investigaciones arqueológicas que permitieron descubrir pinturas murales originales y 13 monedas antiguas, actualmente bajo estudio. La Asociación Amigos del Patrimonio Cultural de Yaguarón expresó su satisfacción por la continuidad de las obras.

La restauración del templo San Buenaventura de Yaguarón se desarrolla por etapas. Los trabajos en la sacristía tienen como fecha prevista de culminación enero de 2027, mientras que la restauración integral del templo y sus espacios exteriores tiene como plazo de finalización el año 2028.

Para la puesta en valor del conjunto patrimonial, la obra fue adjudicada por G. 7.500 millones a la empresa Conardi SA (Oficina Comunitaria de Arquitectura-OCA), representada legalmente por el arquitecto Luis Godoy.

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Puesta en valor de la antigua estación de Ybytymí está en etapa final

La restauración de la antigua estación ferroviaria de Ybytymí está a cargo de la empresa Corporación Lemuria SA, representada legalmente por el ingeniero Pablo Adriano Rodríguez Rodas. La inversión contractual asciende a G. 980.306.398 y cuenta con financiamiento de Itaipú Binacional.

La obra se encuentra en su etapa final. Actualmente se realizan ajustes técnicos, trabajos de terminación y pruebas nocturnas del sistema de iluminación, además de la verificación de los últimos detalles antes de su culminación.

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En el primer edificio ya se completó la construcción de la cubierta, que será de tipo galería. También avanzan las tareas de tratamiento de la mampostería de piedra a la vista, uno de los elementos característicos de la antigua construcción.

En cuanto al piso, se trabaja respetando el aparejo de ladrillos que existía antiguamente en el lugar, con el objetivo de conservar los elementos originales y mantener las características arquitectónicas del inmueble.

La exestación de tren, ubicada a 112 kilómetros de Asunción, fue habilitada el 12 de junio de 1889 y dejó de operar en 1999.