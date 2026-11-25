Las mujeres marchan esta tarde en Asunción y otras ciudades del país en el marco del 25N. En Asunción, la concentración es en la Plaza de las Mujeres (Plaza Italia), ubicada en la intersección de las calles Jejuí y 15 de Agosto.

Bajo la consigna central “¡Nos roban, nos matan, devuelvan nuestra plata!” (#25NPY), la movilización de este año articula el reclamo histórico contra los crímenes de género con la denuncia por la precarización laboral y el impacto financiero sufrido por trabajadoras en los últimos meses.

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Principales reivindicaciones de la movilización

A partir de los pronunciamientos de las distintas articulaciones y colectivos adherentes —como la Red Feminista de Salud Mental, Pojoaju y Zona Roja—, los reclamos de este 25N se estructuran en los siguientes ejes:

Devolución de ahorros y reparación laboral (caso Ueno): Restitución de los fondos y garantías laborales para las decenas de mujeres que perdieron sus puestos de trabajo y vieron comprometidos sus ahorros tras los conflictos vinculados a la entidad financiera, denunciado como violencia económica e institucional.

Cese de la violencia de Estado y protección de la salud mental: Exigencia de políticas públicas integrales y resguardo efectivo de la salud mental de las mujeres frente al desfinanciamiento, la precarización y lo que denuncian como corrupción y abandono estatal.

Fin de la impunidad judicial: Investigación con perspectiva de género, condenas efectivas y celeridad procesal bajo la consigna “Víctimas sin justicia, victimarios en libertad” , ante los reiterados casos de desprotección a denunciantes.

Vidas dignas, libres y seguras: Garantías reales para erradicar los feminicidios, la violencia intrafamiliar y el acoso en espacios públicos, laborales y digitales, reivindicando el derecho a vivir “vivas y libres” .

Reconocimiento y protección a trabajadoras en situación de vulnerabilidad: Defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia y cese de la violencia institucional contra trabajadoras sexuales, mujeres indígenas, campesinas y precarizadas.

El contexto: 25 muertes violentas en lo que va del 2026

Además, la movilización se desarrolla en un escenario crítico. De acuerdo con los registros de la Plataforma de Datos Abiertos del Ministerio Público y el Observatorio de Igualdad y No Discriminación del Centro de Documentación y Estudios (CDE) correspondientes al periodo entre enero y el 25 de noviembre de 2026, Paraguay acumula 28 muertes violentas de mujeres: 24 causas caratuladas directamente como feminicidio y otras cuatro investigadas inicialmente como homicidio (registradas en Guairá, Cordillera y Concepción). A estas cifras se suman 34 tentativas de feminicidio y una tentativa de homicidio.

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